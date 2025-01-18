МЧС вдвое сократило группировку по ликвидации ЧС в Черном море

В ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе задействовано более 4,3 тыс. человек и 740 единиц техники, сообщило МЧС. 8 января общая группировка сил и средств оценивалась более чем в 8 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

15 декабря 2024 года из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута. Кормовая база второго судна села на мель вблизи порта Тамань. Откачку мазута оттуда начали вчера, 17 января. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последние годы, и раскритиковал работу ведомств по ликвидации ЧП.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».