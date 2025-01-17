Из танкера «Волгонефть-239» начали откачивать мазут

Специалисты Морской спасательной службы начали первый этап откачки мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минтранса. Ранее специалисты ведомства соорудили подъездную техническую дорогу к танкеру и создали вокруг него искусственную насыпь.

Из сообщения Минтранса следует, что откачка мазута будет идти беспрерывно. Ранее в Морспасслужбе сообщали, что полностью завершить эти работы планируется до конца января. После откачки мазута танкер поднимут на берег и передадут владельцам для утилизации или реновации.

Для откачки мазута специалисты реанимируют систему подогрева нефтепродуктов на танкере — доставят на судно около 20 т дизтоплива и пресной воды, чтобы нагреть мазут до температуры, при которой его можно будет перекачать на другое судно. После того, как весь объем мазута нагреется до 45 градусов, мазут откачают в битумовозы (полуприцеп для перевозки нефтепродуктов). Битумовозы будут подъезжать к танкеру по насыпи, а затем в них перекачают нефтепродукты с помощью электронасосного агрегата. В операции планируется задействовать 10 битумовозов, говорится в сообщении Минтранса.

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань). 10 января в месте нахождения кормовой части танкера произошел новый разлив — мазут распространился на 2,8 тыс. кв. м. вдоль берега. Сейчас вокруг танкера установлено 2140 м боновых заграждений. По данным на 15 января, от кормовой части уже вывезли 1236 т нефтесодержащей смеси.

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