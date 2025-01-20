Склады заморозили дефицит

Стабилизация поставок в Россию холодильного оборудования способствует строительству низкотемпературных складов. В этом году в Московском регионе их ввод может вырасти почти в 13 раз, но вакантность в сегменте сохранится на минимальном уровне. Спрос на такие помещения обеспечивают ритейлеры и производители продуктов питания. Арендные ставки для них за прошлый год уже выросли на 37%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем ввода низкотемпературных складов в Москве и Подмосковье в 2025 году может составить 333 тыс. кв. м, увеличившись в 12,8 раза год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Аналитики CMWP прогнозируют увеличение в девять раз год к году, до 269 тыс. кв. м. Будет закончена реализация крупных проектов, завершение которых планировалось еще в 2024 году, отмечают в IBC Real Estate.

Рынок низкотемпературных складов восстанавливается после обвала.

Если в 2021 году в Московском регионе было сдано 386 тыс. кв. м таких площадей, в 2022 году показатель сократился до 197 тыс. кв. м, в 2023 году — до 15 тыс. кв. м. В 2024 году ввод сохранился на незначительном уровне — 26 тыс. кв. м.

Снижение было обусловлено ростом стоимости и проблемами с поставкой холодильного оборудования. Расходы на него за прошлый год увеличилась на 32%, подсчитала гендиректор ГК «Ориентир» Елена Бабенко. Продиктованы сложности были не только санкциями. Осенью прошлого года остановились поставки оборудования, заправленного фреоном R-410: Федеральная таможенная служба начала запрашивать лицензии у поставщиков (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года). Эта ситуация негативно повлияла на рынок, отмечает директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

В конце года поставки нормализовались, несмотря на возражения Минприроды (см. “Ъ” от 4 декабря 2024 года). В ассоциации «Союзмолоко» указывают, что сейчас бизнес не фиксирует острых проблем с поиском и закупкой холодильного оборудования. Компании просчитывают для себя экономическую целесообразность перехода на новые виды техники, которая работает на не попадающих под регулирование хладагентах, добавили там.

Основной спрос на низкотемпературные склады в Московском регионе формируют ритейлеры и производители продуктов питания.

Крупнейшие объекты в этом году будут сданы для сетей «Вкусвилл» (118 тыс. кв. м в Домодедове) и «Магнит» (86 тыс. кв. м в Подольске), отмечают в IBC Real Estate. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов называет холодильные и морозильные склады важным звеном поставок. «Здесь хранятся и обрабатываются мясо, рыба, птица, овощи, молочные продукты и прочее»,— говорит он.

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорит, что на рынке низкотемпературных складов вакантными по итогам прошлого года оставались менее 1% существующих площадей. Средняя стоимость аренды площадей на этом фоне, по данным аналитиков, за год выросла на 37%, до 18,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Несмотря на увеличение ввода, доля свободных площадей вряд ли существенно вырастет. Спекулятивное строительство в этом сегменте встречается крайне редко, основной объем девелоперы реализуют по схеме built-to-suit (под конкретного заказчика), говорит господин Фомиченко. Высокий спрос на низкотемпературные склады со стороны бизнеса сохранится. Это обусловлено господдержкой сельского хозяйства и пищевой промышленности, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Хорошие объемы продаж и растущий ассортимент, по мнению госпожи Бабенко, также способствуют развитию крупных ритейлеров.

София Мешкова, Александра Мерцалова