Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Склады заморозили дефицит

Возобновление поставок холодильников обеспечит ввод в строй низкотемпературных объектов

Стабилизация поставок в Россию холодильного оборудования способствует строительству низкотемпературных складов. В этом году в Московском регионе их ввод может вырасти почти в 13 раз, но вакантность в сегменте сохранится на минимальном уровне. Спрос на такие помещения обеспечивают ритейлеры и производители продуктов питания. Арендные ставки для них за прошлый год уже выросли на 37%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем ввода низкотемпературных складов в Москве и Подмосковье в 2025 году может составить 333 тыс. кв. м, увеличившись в 12,8 раза год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Аналитики CMWP прогнозируют увеличение в девять раз год к году, до 269 тыс. кв. м. Будет закончена реализация крупных проектов, завершение которых планировалось еще в 2024 году, отмечают в IBC Real Estate.

Рынок низкотемпературных складов восстанавливается после обвала.

Если в 2021 году в Московском регионе было сдано 386 тыс. кв. м таких площадей, в 2022 году показатель сократился до 197 тыс. кв. м, в 2023 году — до 15 тыс. кв. м. В 2024 году ввод сохранился на незначительном уровне — 26 тыс. кв. м.

Снижение было обусловлено ростом стоимости и проблемами с поставкой холодильного оборудования. Расходы на него за прошлый год увеличилась на 32%, подсчитала гендиректор ГК «Ориентир» Елена Бабенко. Продиктованы сложности были не только санкциями. Осенью прошлого года остановились поставки оборудования, заправленного фреоном R-410: Федеральная таможенная служба начала запрашивать лицензии у поставщиков (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года). Эта ситуация негативно повлияла на рынок, отмечает директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

В конце года поставки нормализовались, несмотря на возражения Минприроды (см. “Ъ” от 4 декабря 2024 года). В ассоциации «Союзмолоко» указывают, что сейчас бизнес не фиксирует острых проблем с поиском и закупкой холодильного оборудования. Компании просчитывают для себя экономическую целесообразность перехода на новые виды техники, которая работает на не попадающих под регулирование хладагентах, добавили там.

Основной спрос на низкотемпературные склады в Московском регионе формируют ритейлеры и производители продуктов питания.

Крупнейшие объекты в этом году будут сданы для сетей «Вкусвилл» (118 тыс. кв. м в Домодедове) и «Магнит» (86 тыс. кв. м в Подольске), отмечают в IBC Real Estate. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов называет холодильные и морозильные склады важным звеном поставок. «Здесь хранятся и обрабатываются мясо, рыба, птица, овощи, молочные продукты и прочее»,— говорит он.

Как ввоз кондиционеров и холодильников в РФ столкнулся с ограничениями

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорит, что на рынке низкотемпературных складов вакантными по итогам прошлого года оставались менее 1% существующих площадей. Средняя стоимость аренды площадей на этом фоне, по данным аналитиков, за год выросла на 37%, до 18,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Несмотря на увеличение ввода, доля свободных площадей вряд ли существенно вырастет. Спекулятивное строительство в этом сегменте встречается крайне редко, основной объем девелоперы реализуют по схеме built-to-suit (под конкретного заказчика), говорит господин Фомиченко. Высокий спрос на низкотемпературные склады со стороны бизнеса сохранится. Это обусловлено господдержкой сельского хозяйства и пищевой промышленности, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Хорошие объемы продаж и растущий ассортимент, по мнению госпожи Бабенко, также способствуют развитию крупных ритейлеров.

София Мешкова, Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...