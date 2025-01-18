МВД напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, в этом году станут недействительными, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. По истечении срока права нужно будет менять.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты»,— напомнило МВД.

В декабре 2023 года срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024 и 2025 годах, был продлен на три года. Инициатором этого решения выступили МВД и Минэкономики в целях снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса. За езду с недействительными правами в России грозит штраф до 15 тыс. руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

В конце 2024-го были приняты поправки к КоАП по увеличению с января 2025 года в полтора раза штрафов за нарушения ПДД. Также сократили с 50% до 25% скидку за оперативную оплату постановлений.

Подробности — в материале «Ъ» «Водительские штрафы пустят на цифровые сервисы».