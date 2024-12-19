Водительские штрафы пустят на цифровые сервисы

Совет федерации рассмотрит поправки к КоАП по увеличению с 1 января 2025 года в полтора раза штрафов за нарушения ПДД и сокращению с 50% до 25% скидки за оперативную оплату постановлений. Нормы Бюджетного кодекса при этом планируется скорректировать так, чтобы перенаправить часть сборов от водительских штрафов из региональных в федеральный бюджет. Накануне эти нормы вызвали оживленное обсуждение в профильных комитетах Совета федерации с участием представителей МВД, Минфина и Минцифры.

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На пленарном заседании 20 декабря верхняя палата парламента рассмотрит уже одобренные Госдумой поправки к КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД и сокращающие скидку на оперативную оплату постановлений (“Ъ” рассказывал об этом документе 12 декабря). В повестке также правительственные изменения в Бюджетный кодекс, перераспределяющие сборы от штрафов между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 25 к 75.

Действующая редакция предполагает, что 100% этих средств остаются в бюджетах субъектов.

Накануне оба законопроекта обсуждались в профильных комитетах Совета федерации. «У меня есть основания полагать, что с учетом изменений в бюджетное законодательство правительство рассчитывает таким образом получать денежные средства»,— сказал глава комитета по госстроительству Андрей Клишас. «Поддерживая законопроект, мы думали не о деньгах,— отвечал ему замглавы МВД Игорь Зубов.— Мы вообще не за деньги отвечаем, а за количество правонарушений. Сегодня у нас около 260 млн правонарушений в сфере безопасности движения (судя по всему, речь идет о числе штрафов за нарушения ПДД в 2024 году.— “Ъ”). Определенных успехов по снижению аварий мы достигли, тем не менее нарушений еще много. Суммы штрафов (действующих.— “Ъ”) не работают». МВД, по его словам, рассчитывает прежде всего на профилактический эффект от ужесточения санкций.

Дискуссия вокруг поправок к Бюджетному кодексу развернулась в ходе заседания сенатского комитета по бюджету и финансовым рынкам. Заместитель главы Минфина Алексей Лавров обратил внимание сенаторов, что повышение санкций, сокращение скидки и перераспределение доходов заложены в одном из пунктов принятого закона о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

При условии принятия поправок к КоАП и Бюджетному кодексу правительство может перераспределить дополнительные деньги из федерального бюджета на мероприятия нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация регионов» (запускается с 2025 года, см. “Ъ” от 5 декабря) и госпрограммы «Информационное общество».

Глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов искренне удивился тому факту, что штрафными сборами финансируется цифровизация (собираемые регионами деньги от штрафов, напомним, идут в дорожные фонды).

Заместитель главы Минцифры Алена Руденко разъяснила, что оплата штрафов проходит через государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей и систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). «60% штрафов оплачиваются с помощью СМЭВ. Нагрузка на СМЭВ ежегодно увеличивается в среднем на 23%. Очень большие суммы тратятся на ее поддержание и расширение,— уточнила она,— 40% уплачиваются через портал госуслуг, нагрузка на него тоже растет».

Предложенная конструкция — повышение штрафов и направление 25% доходов в федеральный бюджет — «гарантирует» отсутствие выпадающих доходов в региональных бюджетах при сохранении уровня выявления нарушений ПДД, заверил Алексей Лавров. По его данным, сборы от штрафов в 2020 году составили 68 млрд руб., а в 2023 году — 114 млрд руб. С учетом снижения скидки на оплату регионы с нового года начнут получать больше денег, чем в 2024 году. Сегодня, напомним, водитель вправе в течение 20 дней оплатить половину штрафа. Поправки же с 1 января 2025 года сокращают скидку до 25%, при этом действовать она будет 30 дней.

Иван Буранов