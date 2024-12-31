Календарь автомобилиста–2025

Повышение штрафов за нарушения ПДД, сдача ДНК для арестованных водителей, отмена ОСАГО при постановке машины на учет, окончание срока обмена водительских удостоверений для иностранцев, невозможность прекратить регистрацию машины по заявлению автовладельца, а также очередные поправки к ПДД и КоАП ожидают российских водителей в новом году. Подробности — в традиционном новогоднем обзоре «Ъ».

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Что точно вступит в силу

С 1 января начинают действовать повышенные штрафы. Ужесточение произошло по 12 составам «водительской» главы КоАП, в том числе за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф увеличен с 500 руб. до 750 руб. Скидка за быструю оплату теперь не 50%, а 25%, действует она месяц. Подробнее о том, как Госдума повышала штрафы за нарушения ПДД, читайте в материале «Ъ». Текст поправок к КоАП.

С 1 января водители, подвергнутые административному наказанию, должны будут пройти процедуру геномной регистрации, сдав анализ. ДНК будут загружены в федеральную базу данных. Это заложено в редакции закона «О государственной геномной регистрации», принятой еще в 2023 году и вступающей в силу поэтапно. Административный арест, напомним, применяется за управление автомобилем водителем, лишенным прав; за управление машиной в пьяном виде (или отказ от освидетельствования) водителем, лишенным прав; за неуплату штрафа в срок. Текст поправок к закону.

С 1 января все страховые компании обязаны принимать заявления о выплатах по ОСАГО в электронном виде — через сайт страховщика или в мобильном приложении. По желанию клиент может урегулировать убыток традиционным способом в офисе страховой компании или заявлением по почте. Подробнее об электронном урегулировании ОСАГО.

С 1 января повышается транспортный налог в ряде регионов, в том числе в Архангельской, Новосибирской областях и Москве. В столице начиная с 2025 года налог будет повышаться ежегодно. Самое существенное увеличение тарифов ждет владельцев автомобилей с двигателями мощностью менее 100 л. с. (включительно): если в 2024 году налог для них составлял 12 руб. за 1 л. с., то в 2025–2027 годах он будет повышаться по рублю за лошадиную силу в год, начиная с 2028 года — по 2 руб. в год. Подробнее читайте в материале «Ъ».

С 1 марта вступает в силу пакет изменений в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Основные нововведения:

При постановке машины на учет в ГИБДД не надо будет показывать ОСАГО.

Можно будет снять машину с учета сразу после покупки, не дожидаясь окончания десятидневного срока. Договор купли-продажи (ДКП) для этого должен быть заключен на портале госуслуг или завизирован у нотариуса. С этого момента все штрафы за нарушения ПДД будут присылаться новому владельцу. При ДКП, заключенном в простой письменной форме, надо будет ждать десять дней, как и раньше.

Нельзя будет, как раньше, прекратить регистрацию машины по желанию собственника, для этого нужны будут основания: машина должна быть в угоне или утилизирована.

ГИБДД будет проверять, уплачен ли утильсбор на автомобиль — и в каком объеме. Если выяснится, что машина ввезена с льготным сбором и теперь продана, новый собственник не сможет зарегистрировать ее, пока продавец не погасит оставшуюся часть полного утилизационного сбора.

Вводится обязанность предоставлять на осмотр автомобиль, документы на который были выданы до 1993 года, в случае если автовладелец хочет восстановить утраченные документы и получить ПТС.

Подробнее об этом законе — в материале «Ъ».

1 апреля заканчивается срок, когда обладатели иностранных водительских удостоверений (иностранцы или граждане РФ) могут обменять свои права на российские без экзаменов. Это заложено в законе «О безопасности дорожного движения». Сама процедура обмена удостоверений обязательна согласно закону, вступившему в силу 1 апреля 2024 года. Краткое содержание новых правил:

Для иностранцев, получивших ВНЖ РФ или гражданство:

Если ВНЖ (или гражданство) оформлено до 1 апреля 2024 года, то права нужно обменять до 1 апреля 2025 года. Далее они будут недействительны и будет считаться, что водитель ездит без прав.

Если ВНЖ (или гражданство) получено после 1 апреля 2024 года, то права нужно будет поменять в течение года после этой даты.

Те, кто не планирует постоянно жить в РФ (например, туристы), могут продолжить пользоваться в России национальными правами.

Гражданам Республики Беларусь ничего менять не надо.

Для граждан РФ, имеющих зарубежные права:

Они могут пользоваться иностранными правами в течение года с даты последнего въезда в Россию. К примеру, если гражданин въехал в РФ 15 августа 2024 года, то с этого момента отсчитывается год (до 15 августа 2025 года), в течение которого он вправе пользоваться иностранными правами, затем нужны российские. Если гражданин находился в стране с 1 апреля 2024 года, то ему надо поменять права на российские до 1 апреля 2025 года.

Для желающих обменять свои права на российские ввели упрощенный порядок до 1 апреля 2025 года. После этой даты:

Если в иностранных правах открыты категории М, А, B, для получения российских прав надо будет сдать теорию.

Если открыты категории C и D, то нужно пройти обучение и сдать внутренний экзамен в автошколе, а потом сдать экзамены в ГИБДД. Если иностранец — водитель грузовика или автобуса из страны, где русский язык государственный (Казахстан, Киргизия, Южная Осетия и так далее), достаточно будет сдать только теорию.

Что еще будет обсуждаться

Основным объектом обсуждения станут изменения в ПДД, которые Минтранс начал готовить еще в 2024 году, но в итоге проект был отправлен на глубокую доработку пока с неясными перспективами. Речь идет об изменениях, необходимых для усиления контроля над водителями электросамокатов, включая их обязательную регистрацию и выдачу номеров. В этом же пакете изменений Минтранс и ГИБДД, возможно, расширят запрет использования гаджетов за рулем для автомобилистов, введут обязательную регистрацию мопедов и новые знаки, обозначающие место стоянки пожарной машины. Финальный документ не публиковался, конкретные поправки неизвестны.

Продолжится, судя по всему, обсуждение штрафа и способов контроля опасного вождения, под которым подразумевается в том числе «игра в шашечки» на дороге, а также резкие торможения и ускорения. Термин «опасное вождение», введенный в 2017 году, планируется переписать, введя при этом штраф 5 тыс. руб. для агрессивных водителей. Поправки к КоАП приняты в первом чтении 1 октября 2024 года, сейчас готовятся ко второму.

Минтранс будет дорабатывать законопроект, увеличивающий штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам (ЦКАД, М-11, М-12, М-4) с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. для владельцев легковых автомобилей. При этом период на оплату долга без штрафа будет сокращен с 25 до 5 дней. С октября 2024 года поправки находятся в статусе общественного обсуждения на regulation.gov.ru и в Госдуму пока не вносились. Подробности читайте в материале «Ъ».

Страховщики, Минцифры и ГИБДД будут договариваться о механизме проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры. Госавтоинспекция уже заявила, что проверять абсолютно все машины под всеми камерами сможет начать не раньше октября 2026 года, прямо сейчас это технически невозможно. В качестве временного решения власти обсуждают проверку только тех водителей (и рассылку им уведомлений, но не штрафов), которые уже что-то нарушили — и им пришел штраф на портал госуслуг.

Иван Буранов