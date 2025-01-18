TikTok объявил о вероятном завершении работы в США с 19 января

Видеоплатформа TikTok объявила, что прекратит работать в США 19 января, если не получит гарантий от уходящей администрации президента Джо Байдена. 17 января Верховный суд Соединенных штатов постановил, что закон, который требует заблокировать приложение или продать его материнскую компанию ByteDance, не нарушает конституцию страны.

«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг … Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением … TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января»,— говорится в заявлении видеоплатформы в соцсети X.

Белый дом ранее сообщил, что сервис должен быть доступен для граждан США, но при условии его нахождения в американской собственности. Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, обещал принять решение по TikTok в ближайшее время.

В решении Верховного суда США говорится, что «отчуждение активов необходимо для решения проблемы защиты национальной безопасности». Там объяснили решение тем, что TikTok, который принадлежит китайской компании, собирает данные пользователей. В США видеоплатформой пользуются 170 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Американцев отдаляют от TikTok».