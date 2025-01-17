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Коммерсантъ FM
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Трамп пообещал решить судьбу TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что скоро он решит судьбу приложения для коротких видео TikTok. Он заявил это на фоне решения американского суда о законности блокировки платформы на территории страны.

«Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать. Мое решение по TikTok будет принято в недалеком будущем, но мне нужно время, чтобы изучить ситуацию. Следите за обновлениями!» — написал господин Трамп.

После этих слов гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил господина Трампа за то, что тот намерен работать с социальной сетью. «От лица всех в TikTok и всех наших пользователей по всей стране я хочу поблагодарить президента Трампа за его намерение работать с нами, чтобы найти решение, которое сохранит TikTok доступным в США»,— сказал гендиректор в видеообращении, которое было опубликовано в TikTok (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен спасти TikTok от блокировки в США. Сегодня он обсуждал судьбу приложения с главой КНР Си Цзиньпином. Владелец TikTok, компания ByteDance, также надеется, что в конечном счете Дональд Трамп отменит блокировку платформы.

Закон о запрете работы социальной сети был подписан Джо Байденом в апреле прошлого года. Он должен вступить в силу 19 января. Ранее господин Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США.

О том, почему в США хотят запретить сервис,— в материале «Ъ FM» «Американцев отдаляют от TikTok».

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