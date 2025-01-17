Верховный суд США подтвердил законность блокировки TikTok

Верховный суд США постановил, что закон, требующий блокировки TikTok в Соединенных Штатах или его продажи материнской компанией ByteDance, не нарушает Первую поправку Конституции США, сообщает CNN. Таким образом, суд отказался признать неконституционность блокировки популярного приложения, которым в США пользуются 170 млн человек.

Ранее представители TikTok и его владельца, китайской компании ByteDance, обратились в Верховный суд с ходатайством о приостановке действия закона, по которому приложение могли заблокировать. Компании настаивали на том, что этот закон нарушает право американских пользователей на свободу слова.

В сегодняшнем решении, которое было принято судьями единогласно, Верховный суд США признает, что для более чем 170 млн американцев TikTok дает широкие возможности для самовыражения и является средством общения. «Однако Конгресс США постановил, что отчуждение активов необходимо для решения проблемы защиты национальной безопасности в связи с практикой сбора данных TikTok и его взаимоотношениями с иностранным противником»,— заявил суд. Таким образом, уже в воскресенье, 19 января, TikTok может прекратить работу в США.

Алена Миклашевская