Россияне пробуют свое

За последние годы российская винодельческая отрасль получила несколько мощных стимулов для развития. Во-первых, власти приняли профильный закон о виноградарстве, за счет чего в стране начали стремительно расти площади виноградников: по итогам 2023 года этот показатель превысил 103 тыс. га. Еще одним важным драйвером стало повышение таможенных пошлин на импортное вино, что привело к его удорожанию и изменению ассортимента магазинов в пользу российской продукции. В том, как сейчас развивается отрасль,— разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), за первые шесть месяцев 2024 года производство игристых вин в России выросло на 28,9% год к году и составило 6,1 млн дал. Выпуск тихих вин за тот же период увеличился на 12,6% год к году, до 15,7 млн дал.

Как заявлял в ноябре 2023 года занимавший тогда должность заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (ныне — начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК), представленность российских игристых вин на полках магазинов составляет 68% от общего объема, а тихих — 52%. «Конечно, говорить о 100-процентном потребительском патриотизме, наверное, пока рано, но сейчас российское вино продается в полном объеме… В прошлом году мы даже столкнулись с тем, что российского вина не хватает, все продали»,— отметил тогда он.

Большое будущее российскому виноделию предрекал в интервью “Ъ” и президент одного из крупнейших в стране импортеров вина Simple Group Максим Каширин.

Как все начиналось

Уделить внимание отечественному виноделию государство решило более пяти лет назад, когда началась разработка закона о виноградарстве и виноделии. Документ был принят в 2020 году, и главным его новшеством стал запрет на использование балка — зарубежного виноматериала, который российские виноделы активно применяли в изготовлении своей продукции из-за нехватки собственных виноградников. В итоге вино, изготовленное не из местного винограда, перестали называть российским.

Положительного эффекта новое правило сразу не принесло: после принятия закона объем производства российского вина начал снижаться. Так, согласно исследованию российской винодельческой отрасли рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), по итогам 2020 года показатель сократился на 33% год к году, 2021-го — на 11%. В 2022 году произошел рост на 9%, но в 2023-м объемы снова снизились — на 16%.

В то же время в стране стала расти площадь виноградников. По данным того же исследования НКР, с 2018 по 2022 год суммарная площадь российских виноградных насаждений увеличилась на 8%. Наибольший прирост продемонстрировали Кубань (+12%), Крым (+9%) и Дагестан (+5%). В 2023 году в России было заложено еще 5 тыс. га новых виноградников, за счет чего площадь насаждений превысила 103 тыс. га. В 2024 году ожидается закладка еще порядка 6 тыс. га новых виноградников.

За счет этого в 2023 году, по данным НКР, Россия заняла второе место по объему прироста площадей виноградников после Индии. Впрочем, по абсолютному показателю самих площадей Россия оказалась лишь на 17-й позиции с долей 1,46% — по данным на 2023 год, виноградники занимают в стране 7,2 млн га. Лидируют по этому показателю Франция и Италия, на долю которых пришлось 13,12% и 10,99% от общемирового показателя соответственно.

Впрочем, у России есть шанс упрочить свои позиции. В конце декабря 2021 года Минсельхоз разработал федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», в рамках которого к 2030 году предполагается увеличить площади плодоносящих виноградников на 35%. На эти цели из федерального бюджета выделяется около 27 млрд руб.

Что происходило с импортом

До 2022 года российский рынок был наполнен преимущественно европейскими винами. Так, по данным итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, лидерами по поставкам тихих вин в Россию были Италия (64,5 млн л), Испания (49,3 млн л), а также Грузия (42,8 млн л). Эти три страны оставались ключевыми поставщиками тихих вин в Россию на протяжении многих лет. Замыкали пятерку в 2021 году Франция (27,6 млн л) и Португалия (16,5 млн л).

По итогам 2023 года тройка крупнейших поставщиков тихих вин в Россию осталась прежней, но их доли перераспределились, рассказали «Ъ-Review» в «Лудинге» — одном из крупнейших импортеров алкоголя в стране. Если в 2021 году грузинские вина были на третьей строчке, то в 2023 году они занимали уже второе место и показывали положительную динамику в 11,9% по отношению к объемам 2022 года. В компании прогнозируют, что доля Грузии продолжит расти, как и поставки из других дружественных стран.

Изменение ассортимента начало происходить в 2022 году, после того как производители из ряда стран, в частности США и Новой Зеландии, отказались работать с российским рынком, вспоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. С теми же, кто продолжил работу, приходилось решать логистические и финансовые вопросы. Поэтому Fort начала искать альтернативы в дружественных странах, сообщил господин Липилин. По его словам, уже в первой половине 2022 года в портфеле компании существенно расширился ассортимент вин из Турции и Сербии.

Но наиболее существенные изменения произошли в 2023 году после повышения пошлин на вина из недружественных стран (Европы и США), продолжает эксперт. Так, с 1 августа 2023 года в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции российское правительство увеличило ставки таможенных пошлин на такую продукцию с 12,5% до 20%. Эта мера позиционировалась как «шаг к защите рынка от дешевого импорта и дополнительный стимул для отечественных производителей», говорила тогда занимавшая пост замглавы Минсельхоза Оксана Лут (сейчас — министр сельского хозяйства).

Из-за роста пошлин стоимость недорогих вин, доступных для массового потребителя, выросла более чем на 50%, в более высоком ценовом сегменте — на 10–15%, отметил господин Липилин. Чтобы удовлетворить потребности в недорогом вине, Fort начала активнее работать со странами Нового Света — Аргентиной, Чили и ЮАР, а также наращивать долю российской продукции в своем портфеле.

По данным «Лудинга», на российском рынке также стали появляться вина из Индии, Болгарии и Китая. У группы Ladoga, по словам ее президента Вениамина Грабара, винный ассортимент пополнился продукцией из Китая, Ливана. Но широкого отклика у потребителя такие новинки пока не нашли, отмечают в «Лудинге». Гораздо увереннее, заявляют там, показывают себя отечественные бренды. У Fort, по словам господина Липилина, на долю нетипичных стран приходится примерно 5% ассортимента. Это преимущественно высокий ценовой сегмент, поясняет он.

От чего зависит будущее российского виноделия

В результате изменений доля российского вина в портфеле Fort к настоящему моменту увеличилась с 9% по итогам 2021 года до 12%. Отечественная продукция представлена у компании как в низком, так и в высоком ценовом сегменте, уточняют в компании. У Ladoga продажи российского вина за два года выросли в 3,7 раза, сообщил господин Грабар.

Однако, по мнению господина Липилина, несмотря на успехи российского виноделия, к полному импортозамещению отрасль пока не готова. У таких популярных среди российских потребителей категорий вин, как просекко, пино-гриджо, немецкий рислинг и совиньон-блан из Новой Зеландии, практически нет аналогов среди локальной продукции, поясняет эксперт. Поэтому, говорит господин Липилин, потребители, которые могут позволить себе увеличение стоимости, продолжают покупать привычные французские, итальянские или испанские вина, но в меньших количествах. И соответственно, этот сегмент рынка постепенно сокращается.

Часть же потребителей переходит на вина из стран Нового Света или других стран, продолжил господин Липилин. В целом люди готовы пробовать и российские вина, но из-за недостатка маркетинга и продвижения со стороны местных виноделов выбор происходит методом проб и ошибок. Кроме того, напоминает он, российские производители подняли цены на свою продукцию вслед за импортными винами, что делает выбор в пользу российского вина не всегда очевидным.

Об этом же говорил и господин Каширин. Потребитель, покупающий любую российскую продукцию, по его словам, смотрит на нее с точки зрения качества. «Конечно, он бы хотел купить российское, попробовать, но он задает себе вопрос: “Что за эти рубли я получу и как это коррелирует с таким же продуктом за эти же рубли из другой страны?”»,— рассуждал господин Каширин.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз неоднократно отмечал, что для роста потребления российского вина необходимо, чтобы продукция была более доступной. Все направленные на развитие отрасли действия властей, по его мнению, способствуют развитию исключительно премиального виноделия. При этом в Европе, по его данным, значительная часть рынка приходится на дешевое вино по цене €1–1,5 за бутылку, что в пересчете на российский рынок с учетом уровня местных зарплат составило бы около 30 руб.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.