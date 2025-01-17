Ставки по потребкредитам не закончили бег

В середине января среднее значение полной стоимости потребительского кредита обновило многолетний максимум, превысив 32% годовых. Однако последние данные по инфляции и объемам кредитования свидетельствуют в пользу того, что усилия ЦБ по охлаждению рынка путем подъема ключевой ставки стали приносить успех. Эксперты считают, что Банк России может начать смягчение денежно-кредитной политики, однако ожидают это лишь во втором полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По состоянию на середину января среднее значение полной стоимости кредита (ПСК; то есть помимо ставки по кредиту учитывают и дополнительные расходы заемщика) для физических лиц в топ-20 крупнейших банков превысило 32% годовых, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». Это максимальное значение за три года (то есть за всю историю расчета).

Столь оперативных данных от ЦБ нет, однако по состоянию на ноябрь 2024 года, по данным регулятора, ставка по розничным кредитам сроком один-три года достигала 26,03% годовых, что являлось максимальным значением с марта 2015 года.

Исходя из данных маркетплейса, в течение последнего года максимальные ставки по кредитам крупнейших банков находились в районе 40% годовых. При этом минимальная ставка уверенно поднималась — за год на 13 процентных пунктов (п. п.), до 25,5% годовых.

«В ставку по кредитам закладывается несколько составляющих: стоимость денег, расходы на поддержание бизнес-процессов, риски невозврата долга, а также маржа банка»,— указывает коммерческий директор маркетплейса Марат Аббясов. И в настоящее время наиболее значимое влияние на этот показатель оказывает ключевая ставка. «В меньшей степени стоимость кредитов зависит от переоценки рисков или от изменений экономики кредитного бизнеса в соответствии со стратегией банка»,— отмечает эксперт.

При этом в конце минувшего года ЦБ неожиданно оставил ключевую ставку без изменений — 21% (см. “Ъ” от 21 декабря 2024 года). До этого регулятор почти каждый месяц поднимал ставку на 1–2 п. п., мотивируя свои действия в основном ускорением инфляции и ее превышением над прогнозом. На последнем же заседании ЦБ больше внимания уделил охлаждению кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Итоговые данные по инфляции за 2024 год оказались выше прогноза регулятора (9,52% против 8–8,5%), но ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных «Интерфаксом» (9,8%, см. “Ъ” от 17 января). В дополнение к этому данные по потребительскому кредитованию говорят о значительном охлаждении сегмента.

По данным Frank RG, в декабре выдачи кредитов наличными снизились до 182 млрд руб., минимального показателя с апреля 2022 года. Причем выдачи падают с июля прошлого года. В других розничных сегментах выдачи также откатились до многомесячных минимумов (см. “Ъ” от 13 января).

Все это дает право экспертам рассуждать о возможном снижении ключевой ставки и, как следствие, снижении ставок по кредитам. «Если регулятор увидит признаки устойчивого замедления инфляции и примет решение о снижении ключевой ставки, то ставки по потребкредитам пойдут вниз»,— указывает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин.

Впрочем, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов ожидает начало цикла снижения ключевой ставки лишь во втором полугодии 2025 года. «К концу года стоимость потребительских кредитов относительно текущих значений может снизиться на 5–6 п. п.»,— оценивает он.

Однако в ближайшее время не исключен даже рост ставок по отдельным продуктам. «В ближайший квартал не исключено сохранение наблюдаемого тренда на повышение рядом игроков ставок по потребительским кредитам — возможности для этого открывают анонсированные регулятором до конца марта послабления по верхней границе ПСК»,— указывает руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

В Совкомбанке отметили, что решения по изменению ставок «будут приниматься в зависимости от изменения ситуации на рынке». В ОТП-банке заявили, что решения по ставкам будут приниматься «в том числе исходя из рыночной динамики». В других крупных банках не ответили на запрос “Ъ” в отношении возможных действий по ставкам по потребительским кредитам.

Юлия Пославская