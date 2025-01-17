Кабмин сделал бесплатным проезд по трассам для отечественных электромобилей

Правительство продлило до конца 2025 года право бесплатного проезда электромобилей по федеральным платным трассам, сообщили в Минэкономики. Правом смогут воспользоваться владельцы электромобилей российского производства, в том числе марок и брендов Evolute, «Москвич», ГАЗ (модели «Газель e-NN» и «Газель e-City»), Lada (e-Largus и Ellada), «Амберавто» (А5).

Эксперимент по льготному проезду электромобилей действует с марта 2023 года в рамках правительственной программы по развитию производства и использованию электрического транспорта в РФ. Согласно этой программе, к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в России, должны быть электрическими. По данным Минэкономики, сейчас в стране зарегистрировано более 60 тыс. электромобилей.

Продление пилота в 2025 году Минэкономики объяснило его популярностью среди владельцев электромобилей — с марта 2023 года по конец 2024 года льготным проездом воспользовались 10,6 тыс. человек. До 2025 года в акции могли участвовать владельцы всех электромобилей (в том числе Tesla, Zeekr), теперь на них пилот не распространяется. Это сделано для стимулирования спроса на отечественные электромобили, пояснили в Минэкономики. Если раньше в акции могли участвовать только физлица, теперь правом могут воспользоваться предприниматели и юрлица, владеющие электромобилями.

Перечень участков платных трасс, по которым разрешен бесплатный проезд, не изменился: М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Для получения права бесплатного проезда владельцы электромобиля должны заполнить заявку на сайте ООО «Автодор — Платные дороги» и предоставить документы, подтверждающие производство и регистрацию электромобиля на территории РФ. На региональных платных дорогах (Мытищинская хорда, проспект Багратиона и т. д.) права бесплатного проезда нет.

О рынке электрокаров в России — в материале «Ъ-FM» «Электромобили притормозят в России».

Полина Мотызлевская