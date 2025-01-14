Электромобили притормозят в России

Электромобили и гибриды станут менее доступными для россиян, часть моделей может вовсе уйти с рынка, такими прогнозами поделились с “Ъ FM” опрошенные эксперты. Причина — ставка утилизационного сбора, которая с 1 января 2025 года выросла более чем в 20 раз. Долгое время юридические лица платили чуть больше 32 тыс. руб. за ввоз электромобиля возрастом до трех лет. Теперь эта сумма превышает 667 тыс. руб. За электрокары постарше утильсбор составлял около 120 тыс., по новой ставке — свыше 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такая ситуация приведет к тому, что в продаже останутся только дорогие модели, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Есть большая проблема с электромобилями и гибридами, несмотря на все усилия, в том числе со стороны государства и компаний, которые пытаются их продвигать, поскольку все это очень дорого. Исторически так было. У нас практически нет серединки, то есть относительно доступных моделей в этом классе. Поэтому, если мы говорим о массовом рынке, то покупателю приобрести электромобиль очень тяжело, практически даже и невозможно. Так что ни о каком взлете этого сегмента говорить не приходится. Драматическое повышение утилизационного сбора приведет к тому, что машины среднего сегмента, скорее всего, станут еще дороже.

Кроме того, если человек может позволить себе машину за 8-10 млн руб., то, как правило, он — владелец какого-то бизнеса и повышением стоимости своих услуг будет компенсировать все вокруг подорожавшее, в том числе и покупку очередного, допустим, электрокара или гибрида. Что касается перспектив рынка, то у нас по-прежнему останутся в продаже дорогие модели, станет еще меньше относительно доступных вариантов.

Я думаю, что новых электромобилей будет немного. В основном их будут представлять только крупные игроки, которые могут себе позволить терпеть какие-то убытки, компенсируя это хорошими показателями в массовом сегменте при продаже обычных бензиновых машин».

Новая ставка утильсбора также повлияет на стоимость автомобилей, уверен гендиректор компании «Электромобили+» Олег Томашев. Однако, по его словам, на спросе это не скажется: «Сегмент электромобилей — это автомобили для богатых. Даже у Lada e-Largus, которая сейчас выпускается, космический ценник. Поэтому, я думаю, те, кто хотел купить электрокар, его и купит. Многие китайские бренды с нового года увеличили стоимость автомобилей на 200-500 тыс. руб. Но спрос на них вряд ли упадет. Может быть, вначале какое-то колебание спроса будет, но в целом это никак не отразится.

Если же говорить конкретно про электромобили, то популярность набирают китайские модели. В связи с известными событиями европейские электромобили ушли, за ними подтянулась и Tesla. Тенденция такая, что продукция из КНР так и будет завоевывать рынок».

Еще несколько лет назад аналитики ожидали, что преимущества электромобилей позволят им продаваться быстрее во всех странах мира. Несмотря на плохую динамику продаж, в глазах своей целевой аудитории эти автомобили сохранят ценность, уверен гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Целевой аудиторией являются люди, которые любят новые технологии, для которых важнее инновации, чем определенный комфорт, которые готовы чем-то жертвовать ради ощущения того, что они пользуются наиболее современным продуктом. Динамика объемов продаж электромобилей по всему миру, за исключением Китая и Америки, не такая впечатляющая, как это прогнозировали многие аналитики. Все-таки многие по множеству причин остаются приверженцами машин с двигателями внутреннего сгорания.

Так что те, для кого электрокары являются интересными, все равно их будут покупать. Все равно у таких авто до сих пор есть множество преимуществ, которые связаны и с более простой сервисной историей, и определенные льготы в плане платных дорог и парковок в некоторых городах».

Как посчитали в «Автостате», в 2024 году продажи новых электромобилей в России превысили показатели 2023-го. Впрочем, в декабре объем существенно сократился. Бренд Zeekr при этом нарастил продажи более чем на 100% и стал лидером среди производителей. На втором месте «Москвич», за ним следует Evolute.

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Анна Кулецкая