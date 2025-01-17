Парное движение в одиночке

По итогам шестого дня Открытого чемпионата Австралии стадии четвертого круга в верхней половине женской сетки достигли самая опытная и самая юная из 12 российских теннисисток, которые приняли старт в нынешнем турнире. Сначала 33-летняя Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд и вышла на серебряного призера прошлогодней парижской Олимпиады хорватку Донну Векич, а затем 17-летняя Мирра Андреева в трех сетах разобралась с полькой Магдаленой Френх. Следующей соперницей самой молодой теннисистки первой сотни мирового рейтинга будет его лидер Арина Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (на фото) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии обыграла польку Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2)

Фото: Edgar Su / Reuters Мирра Андреева (на фото) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии обыграла польку Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2)

Фото: Edgar Su / Reuters

Для Анастасии Павлюченковой, самой опытной россиянки в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), нынешнее выступление в основной сетке Australian Open уже 17-е по счету. По этому показателю она вместе с 35-летней белоруской Викторией Азаренко и 34-летней румынкой Сораной Кырстей, которые стартовали в Мельбурне такое же количество раз, превосходит остальных участниц нынешнего турнира.

На январском состязании в Аделаиде Павлюченкова проиграла первый же свой матч, и ее шансы на Australian Open оценивались очень осторожно, тем более что четыре месяца назад после поражения от польки Иги Швёнтек на US Open она досрочно завершила предыдущий сезон. Однако сейчас стало очевидно, что пауза пошла Павлюченковой на пользу.

Сломив во втором круге упорное сопротивление Анастасии Потаповой, трехкратная (2017, 2019, 2020) четвертьфиналистка австралийского мейджора уверенно разобралась с ветераном немецкого тенниса 36-летней Лаурой Зигемунд — 6:1, 6:2 — и снова достигла стадии 1/8 финала.

В какой-то степени Павлюченковой, безусловно, сопутствовала удача. Ведь Зигемунд в среду неожиданно остановила прошлогоднюю финалистку Australian Open китаянку Чжэн Циньвэнь, которая действовала крайне неудачно, не справившись с агрессивной игрой возрастной соперницы. Однако назвать случайностью нынешний результат обладательницы 12 титулов WTA все же нельзя. Уровень ее игры сейчас снова достаточно высок, и в воскресной встрече с хорваткой Донной Векич, которая в прошлом году была в полуфинале Wimbledon и финале Олимпиады, а сейчас входит в топ-20 рейтинга WTA и в пятницу остановила россиянку Диану Шнайдер, шансы Павлюченковой котируются достаточно высоко. Тем более что оба предыдущих матча с Векич, в том числе сыгранный 12 месяцев назад на старте предыдущего Australian Open, она выиграла.

Матч Павлюченковой с Зигемунд открывал пятничное расписание на одной из арен теннисного центра Melbourne Park, а Мирра Андреева и Магдалена Френх выясняли отношения уже в середине дня. Выбив перед этим из сетки Полину Кудерметову и Анну Блинкову, невысокая, но быстрая польская теннисистка настраивалась одолеть третью подряд россиянку и второй год подряд выйти в 1/8 финала Australian Open, но Андреева проявила характер.

Вчистую проиграв второй сет, Андреева собралась и переломила ход борьбы в третьей партии, эффективно действуя на приеме и подавив активность соперницы собственной агрессивностью. В итоге — 6:2, 1:6, 6:2 примерно за два часа.

Продвижение Андреевой по сетке нельзя назвать простым. Ей второй раз подряд пришлось играть три партии, причем в предыдущем раунде ее оппонентка японка Моюка Утидзима довела дело до тай-брейка в третьем сете. Однако свою задачу-минимум в Мельбурне она выполнила, и теперь, не накручивая себя повышенными обязательствами, может спокойно готовиться к очередному противостоянию с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Обыграв Андрееву в полуфинале недавнего турнира в Брисбене, минчанка снова является фаворитом, хотя безнадежной ситуация для россиянки не выглядит. Во-первых, в начале января она смогла навязать Соболенко борьбу — во всяком случае, в первой партии, которая была практически равной. Во-вторых, на этой неделе чемпионка Australian Open последних двух лет пока не показывает чего-то выдающегося. Датчанка Клара Таусон, которая находится в неплохой форме и выиграла неделю назад титул в новозеландском Окленде, навязала главной претендентке на титул упорнейшую борьбу и едва не взяла первый сет, по ходу которого вела 5:3. В конечном счете Соболенко выиграла — 7:6 (7:5), 6:4, но этот счет и пять геймов на своей подаче, отданные белоруской, дарят Андреевой надежду.

Евгений Федяков