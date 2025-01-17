Купель в «Калиновском разрезе» не откроют из-за несоответствия нормам

В Екатеринбурге купель в «Калиновском разрезе» (ул. Фрезеровщиков, 200) исключили из списка безопасных мест для крещенского купания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

«При расширенном обследовании качества воды водоема для крещенского купания было выявлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам»,– пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в свердловском Волчанске отменили крещенские купания из-за слишком теплой зимы. Всего в регионе организуют 83 купели с 73 пунктами обогрева. Меры безопасности усилят из-за тонкого льда на водоемах.

Подробнее о подготовке к крещенским купаниям в Свердловской области – в материале «Для организма это будет большой стресс».

Анна Капустина