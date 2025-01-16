«Для организма это будет большой стресс»

В Свердловской области из-за теплой погоды не планируют отказываться от купаний в Крещение Господне. Уже подготовлено 83 купели. При этом на многих водоемах образовался «тонкий и хрупкий» лед, поэтому власти намерены ограничить выход людей на реки и озера. Синоптики прогнозируют 19 января повышение температуры до –3°…–8°.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крещенские купания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Крещенские купания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в Свердловской области к Крещению подготовили 83 купели и 73 обогревательных пункта, сообщили в региональном ГУ МЧС. «Толщина льда на водоемах позволяет выпустить на лед не более 35 человек. Этот момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции»,— подчеркнули в ведомстве, добавив, что в муниципалитетах области продолжают оборудовать дополнительные купели.

Крещением завершаются рождественские святки, которые продолжаются 12 дней после Рождества. Год от года дата не меняется: его отмечают 19 января. Праздник появился еще «при жизни апостолов» в память о том, как пророк Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Поначалу на Руси не было традиции окунаться в прорубь во время празднования Крещения, напомнил в ходе пресс-конференции клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов. «Люди особо хотели проявить кураж и показать, как они могут это сделать, никакого чина церковного в момент купания нет»,— подчеркнул он.

В связи с тем, что лед на многих водоемах Свердловской области остается «тонким и хрупким» из-за теплой погоды, власти обязаны «с особой ответственностью» подойти к обустройству купелей и организации крещенских купаний, заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. Он поручил органам местного самоуправления не допустить появление несанкционированных прорубей и призвал министерство общественной безопасности области держать ситуацию «на постоянном контроле».

В день празднования Крещения, 19 января, в регион придет «очередная порция тепла» с северо-западных районов, температура днем повысится до –3°…–8°, сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. «Хотя ночь будет относительно холодная: от –9° до –14°»,— добавила она.

Госпожа Шепоренко отметила, что празднованию Крещения будут предшествовать «две относительно холодные ночи». Температура воздуха 17 и 18 января опустится до –13°…–18°, на крайнем севере до –28°. В дневное время ожидается –10°…–15°. После Крещения «относительно теплые дни» в области продержатся до 23 января, после похолодает. «Температуры могут быть на уровне –20°…–25°, на севере –28°, даже до –30°, днем –15°…–20°, это такой холодный период с 23 по 26 января»,— отметила синоптик.

Главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава области Михаил Чулошников заявил, что окунаться в прорубь лучше в морозы, чем в теплую погоду.

«Когда стоит крепкий мороз, вода будет восприниматься как тепло, и человек будет себя чувствовать комфортнее. Если температура окружающей среды примерно совпадает с температурой воды, то, безусловно, для организма это будет большой стресс»,— пояснил он.

Господин Чулошников призвал незакаленных верующих отказаться от погружения в воду с головой. «Сосуды головного мозга слабые, и в данной процедуре может возникнуть острое нарушение мозгового кровообращения у человека»,— сказал он.

Василий Алексеев