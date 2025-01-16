Крещенские купания в свердловском Волчанске отменены из-за теплой зимы

В Волчанске Свердловской области отменили купания в купели на Крещение из-за теплой и малоснежной зимы — лед оказался недостаточно прочным для ее организации, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметили в администрации, безопасность жителей является ключевым требованием для проведения таких мероприятий. «Также оргкомитет напоминает, что запрещает организовывать несанкционированные купели — это административное правонарушение»,— сказано в сообщении.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилят меры безопасности на время крещенских купаний из-за хрупкого льда. Всего в регионе будут работать 88 купелей с 75 пунктами обогрева, при этом их организацию ранее запретили в Ирбите, Ревде, Богдановиче и Асбесте из-за тонкого льда.

Ирина Пичурина