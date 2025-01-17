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Департамент образования изымает книги по астрологии из школ Екатеринбурга

Департамент образования Екатеринбурга изымает книги по астрологии, которые поставили в школы и детские сады в рамках новогодней акции, рассказали «Ъ-Урал» в администрации города. Сообщалось, что в каждую школу отправили 30 «Астрологических пособий» Нины Вохринцевой (как указано в самой книге, автор является магистром астрологических наук) и 29 в детские сады. Книга предназначена для родителей, учителей начальных классов и воспитателей, писал портал Е1.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным мэрии, литературу в учреждения передал фонд «Россиночка». «Книги изымают и возвращают дарителю, то есть Фонду»,– прокомментировали в департаменте. Там также уточнили, что в учебном процессе эту литературу не задействовали.

Как рассказали «Ъ-Урал» в самом фонде, книги передавали в рамках новогодней акции. «Знаки зодиака связаны с Новым годом. Мы отправили эти книги для родителей, ничего необычного и родители очень довольны. Отправили не через департамент, а просто подарили»,– прокомментировала представитель фонда.

Благотворительный фонд помощи детям «Россиночка» зарегистрирован в Екатеринбурге. Учредитель и директором фонда является Светлана Вохринцева, еще одним учредителем – Артем Вохринцев. Отметим, что автор изымаемых книг – Нина Вохринцева. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Светлана Вохринцева также является гендиректором компании «Страна фантазий», которая занимается издательством книг, в том числе издательством «Астрологического пособия».

Как сообщал портал Е1, в книге «Астрологическое пособие», например, рассказывается, что может быть со здоровьем детей в зависимости от их знака зодиака. Так, согласно литературе, «у детей-Скорпионов возможны болезни почек, геморрой, паховая грыжа, отравления». Есть и другие главы, которые посвящены лунному и восточному гороскопу.

Напомним, в 2023 году эксперты РАН назвали астрологию лженаукой, рекомендовав гражданам «не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений», а СМИ отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг.

Мария Игнатова

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