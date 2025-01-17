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обновлено 16:17

В школы Екатеринбурга поставили книжки по астрологии

В школы и детские сады Екатеринбурга доставили книги по астрологии. Как сообщает портал Е1, в каждую школу отправили 30 «Астрологических пособий» Нины Вохринцевой (как указано в самой книге, автор является магистром астрологических наук), в детские сады — по 29.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным издания, в книгах, например, рассказывается, что может быть со здоровьем детей в зависимости от их знака зодиака. Так, согласно литературе, «у детей-Скорпионов возможны болезни почек, геморрой, паховая грыжа, отравления».

В департаменте образования Екатеринбурга «Ъ-Урал» рассказали, что книги передал фонд «Россиночка». «Переданная литература не используется в учебном процессе»,– прокомментировали в городском департаменте.

В самом фонде «Ъ-Урал» заявили, что это была новогодняя акция и в ней нет ничего необычного. «Знаки зодиака связаны с Новым годом. Мы отправили эти книги для родителей, ничего необычного и родители очень довольны. Отправили не через департамент, а просто подарили. Книги очень хорошие»,– прокомментировала представитель фонда.

UPD: Департамент образования изымает книги по астрологии.

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