Пашинян пояснил Путину шаги Еревана в отношениях с ЕС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили двусторонне сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также «шаги Еревана в контексте отношений с Евросоюзом».
Владимир Путин и Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В продолжение проведенного в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета были обсуждены вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Стороны отметили значительные практические выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС, в том числе для экономики Армении, отметили в пресс-службе.
«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки»,— сказано в публикации Кремля.
Согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, в ходе диалога Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги председательства Армении в ЕАЭС, а также предстоящие задачи в рамках организации.
9 января правительство Армении поддержало законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы». Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. Минэкономики Армении исключило выход страны из ЕАЭС в пользу ЕС.
Подробнее в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».