Свой очередной сезон UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах (MMA), откроет в субботу турниром в калифорнийском Инглвуде с колоссальной «российской составляющей». В обоих главных его боях с чемпионскими титулами на кону выступят отечественные спортсмены. Ислам Махачев будет отстаивать звание чемпиона в категории до 70 кг вместе со статусом просто лучшего бойца UFC вне зависимости от категории в поединке с представляющим Армению Арманом Царукяном, который, с тех пор как на излете прошлого десятилетия проиграл Махачеву, мечтал взять у того реванш, а Умар Нурмагомедов попытается отнять звание в весе до 61 кг у грузина Мераба Двалишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (слева) и Арман Царукян спустя почти шесть лет после первого боя снова встречаются друг с другом, уже — в поединке за чемпионский титул

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев (слева) и Арман Царукян спустя почти шесть лет после первого боя снова встречаются друг с другом, уже — в поединке за чемпионский титул

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images

В этом турнире, который принимает пригород измученного пожарами Лос-Анджелеса, огня полным-полно. И знаменитый австралиец Александр Волкановски, который сам был сильнейшим бойцом UFC до того, как на верхнюю строчку, дважды подряд справившись с ним, взобрался Ислам Махачев, например, сильно удивился, увидев букмекерские котировки. Они изображают Армана Царукяна слишком явным аутсайдером, с чем Волкановски оказался категорически не согласен, предсказав «конкурентный» поединок. В нем, по его мнению, Махачеву надо будет очень постараться, чтобы взять верх.

И в среде тех, кто выступает или выступал в смешанных единоборствах на серьезном уровне, это самая популярная точка зрения. В Армана Царукяна, в то, что он по крайней мере доставит Исламу Махачеву проблемы, не позволит рано умереть интриге, верят, вспоминая, конечно, как в 2019 году, дебютируя в UFC, армянский боец сразу столкнулся именно с Махачевым, в то время еще тоже еще не мэтром MMA, но все-таки спортсменом куда более опытным, и уступил ему по очкам в весьма недурном и жарком матче.

Воспоминания эти актуальны, потому что, освежая их, можно легко убедиться в том, как за прошедшие почти уже шесть лет прибавил Царукян.

Алан Джубан, известный в прошлом полусредневес, сейчас переквалифицировавшийся в эксперта, рассказывал ESPN, пытаясь представить, как может сложиться повторный бой, что проиграл тот в 2019-м, по сути, из-за одной-единственной ошибки — полагаясь на с молодости развитые боксерские навыки и природную резкость, смело шел в клинч, а сблизившись с Махачевым, все время позволял тому подсекать ногу, переводя противника в партер.

Джубан, долго тренировавшийся вместе с Арманом Царукяном, говорил, что поражение здорово зацепило его спарринг-партнера, засело у него в сердце занозой, заставило больше работать над собой, мечтая когда-нибудь реваншироваться.

Плоды этой работы были заметны в последних выступлениях Царукяна. Он по-прежнему отличный панчер, способный ногами и руками быстро уничтожить и такого крепкого противника, как американец Бенеил Дариюш. Но теперь он неплох и в борьбе. Прошлогодняя победа Царукяна над бывшим чемпионом мира бразильцем Чарльзом Оливейрой вышла не то чтобы убедительной, но показала, как неплохо он защищается от всяких штучек и приемчиков в исполнении большого мастера грэпплинга. А стальная защита — это то, без чего достойно выглядеть на фоне Ислама Махачева невозможно.

Другое дело, что все эти ремарки насчет прогресса Армана Царукяна, его запредельной мотивации требуют важной оговорки. За без малого шесть лет, отделяющих два боя, вырос ведь и Ислам Махачев, трансформировавшийся из самбиста с кое-какими «бонусными» умениями в монстра, умеющего вообще все и играючи разбирающегося с такими звездами, как американец Дастин Пуарье или те же Чарльз Оливейра с Александром Волкановски.

Второй центральный бой турнира — тоже загадка. В Умаре Нурмагомедове, который выиграл все 18 боев в MMA, отнюдь не вчера разглядели талант, сопоставимый с талантом его легендарного двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, бывшего короля UFC и ментора Махачева,— быстрый, сильный, освоивший фактически все бойцовские жанры. Единственная проблема заключается в том, что у претендента все-таки налицо некоторый дефицит боев против соперников не просто высокого, а исключительного класса. А класс Мераба Двалишвили как раз на исключительный похож.

Во всяком случае, он явно куда опаснее, чем Кори Сэндхаген, с которым Нурмагомедов разобрался в августе. У Двалишвили — десять выигрышей подряд, рекордная для категории серия. А по ходу нее он все время бился с соперниками элитными и разными по стилистике — россиянином Петром Яном, американцами Генри Сехудо и Шоном О’Мэлли, бразильцем Жозе Алду. И никто из них не мог придумать, что противопоставить феноменальной функциональной подготовке грузина, который, кажется, в принципе не берет пауз, но который, правда, как ни крути, немного однобок, что ли. Двалишвили — это борьба и еще раз борьба. Тем, кто переживает за Умара Нурмагомедова, данное обстоятельство должно добавлять оптимизма: с борцами он особенно хорош.

Алексей Доспехов