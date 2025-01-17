Предложенный Трампом глава Минфина США предупредил РФ об ужесточении санкций

Инвестор Скотт Бессент, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов, на слушаниях в Сенате заявил о поддержке ужесточения антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Скотт Бессент

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Номинант господина Трампа отметил, что в случае возможного утверждения выполнит распоряжение президента США усилить давление на Москву для прекращения конфликта на Украине. «Я буду на 100% за усиление санкций, особенно в отношении крупных российских нефтяных компаний, до того уровня, который заставил бы Россию сесть за стол переговоров»,— отметил господин Бессент (цитата по телеканалу CNBC).

Кандидат в главы Минфина добавил, что считает действующие ограничения против России недостаточно жесткими. Наряду с этим господин Бессент выразил недоумение в связи с решением уходящей администрации ужесточить рестрикции в отношении российского энергосектора, что совпало с ростом цен на нефть в самих США.

Вчера, 16 января, Bloomberg сообщило, что команда господина Трампа рассматривает два варианта санкционной стратегии. Первый предусматривает ослабление ограничений против российских производителей нефти, если конфликт на Украине будет близок к завершению. Второй вариант предполагает ужесточение санкций для давления на Москву.