Дональд Трамп выбрал главой Минфина основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента (Scott Bessent), больше десяти лет работавшего с Джорджем Соросом. WSJ и Business Insider называют его миллиардером. В первой администрации республиканца на посту министра финансов весь срок продержался Стивен Мнучин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Drake / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Jonathan Drake / File Photo / File Photo / Reuters

«Скотт пользуется всеобщим уважением как один из ведущих международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов в мире,— анонсировал выдвижение господин Трамп в Truth Social.— Он давний и решительный сторонник программы "Америка превыше всего"». Президент уверен, что тот поддержит обещания «нового золотого века», помогая «повысить конкурентоспособность США и устранить несправедливые торговые дисбалансы».

Знаком с семьей Трампов более 30 лет: дружил с младшим братом Дональда Трампа — Робертом (умер в 2020-м), чья бывшая жена Блэйн стала крестной дочери Скотта. На кампанию избранного президента Скотт Бессент пожертвовал $3 млн, на инаугурацию в 2017-м — $1 млн. Выступал донором и Демократической партии, но в последние годы поддерживал идеи Дональда Трампа и был консультантом предвыборного штаба по экономическим вопросам.

Скотт Бессент родился в Южной Каролине в 1962 году. Окончил бакалавриат Йельского университета по специальности «политология». После неудачи на выборах редактора университетской газеты решил переключиться на финансы. Карьера началась с летней стажировки у первого партнера Джорджа Сороса — Джима Роджерса. Аналитику разрешали ночевать в офисе, что оказалось очень кстати.

О рынках он тогда знал лишь, что в 1929-м произошло «что-то плохое» (начало Великой депрессии). Два банкротства отца, агента по недвижимости, привили ему осторожность в управлении рисками, а библиотека фантастики способствовала развитию воображения для поиска инвестидей.

С 1991-го по 2000-й руководил отделением Soros Fund Management в Лондоне: учился у трейдера Стэнли Дракенмиллера и участвовал в «черной среде» 1992 года, когда спекулянты заработали на игре против фунта более $1 млрд. В 2011–2015 годах вернулся на должность директора по инвестициям, успешно ставил на падение йены. В промежутке запускал не взлетевший фонд и преподавал в Йеле.

В 2015-м Скотт Бессент основал свой второй фонд с макроэкономической стратегией — Key Square Group ($600 млн). Название отсылает к ключевому полю в шахматах, занятие которого ведет к выигрышу в пешечном окончании. Ставки на высокую инфляцию в США с 2022-го, ралли с победой Дональда Трампа в 2016-м и падение фунта после «Брексита» принесли двузначные прибыли, хотя были и убытки.

До 2018 года якорным инвестором на $2 млрд из $5 млрд выступал сам Сорос. По словам господина Бессента, примерно тогда они последний раз и общались. Хотя большинство консерваторов воспринимают филантропа как идеологического конкурента, связи с ним не отпугнули Дональда Трампа. Напротив, он был впечатлен результатами Скотта Бессента под крылом финансиста.

Предложил план по аналогии с «тремя стрелами» «абэномики» в Японии — программу «3-3-3»: снизить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2028 году (при прогнозируемых 6–7%); ускорить рост ВВП до 3% за счет дерегулирования, в первую очередь в банковском кредитовании и энергетике, налоговой реформы с сохранением вычетов и поддержки промышленности; добывать дополнительно 3 млн баррелей нефти в день.

По задумке, последнее должно сбить инфляцию и цены на мировом рынке до $40–50 за баррель, что сократит нефтегазовые доходы других экспортеров, в первую очередь Ирана и России. Скотт Бессент скептик в том, что касается климатической повестки, и предпочитает урезать субсидии зеленой энергетике. Высказывался в позитивном ключе о блокчейне и криптоиндустрии.

Признает Китай основным противником Штатов. Поддерживает пошлины, введенные в первый срок господина Трампа. Критикует опасения нобелевских лауреатов по поводу проинфляционности, ожидая роста частного бизнеса и налоговых поступлений. Заявленные высокие ставки называет переговорной позицией, давая сигнал к менее резкому повышению. Повторяет за Дональдом Трампом тезисы о сохранении доллара как резервной валюты, а не его искусственной девальвации.

Выход в публичное поле Скотт Бессент объяснял желанием влиять на то, как мир пройдет глобальную экономическую перестройку. Согласно расследованию будущего юрисконсульта Белого дома Дэвида Уоррингтона, помощник Дональда Трампа Борис Эпштейн требовал от господина Бессента за продвижение его кандидатуры $30–40 тыс. ежемесячно или вложения в лигу баскетбола 3x3. Финансист отказался, а последовавшие попытки очернить его в глазах президента вылились в изучение и других потенциальных назначенцев.

Деловые круги и финансовые рынки благосклонно восприняли кандидатуру Скотта Бессента как признанного профессионала. Он поддерживает контакт с одной из богатейших саудовских семей Олаян, чьим портфелем управлял на старте. Лично знаком с Карлом III и королевой Камиллой через пожертвования в благотворительный фонд принца Уэльского.

В случае утверждения Сенатом станет вторым открытым геем на министерском посту в истории США. В юности даже отказался от учебы на военного моряка, не желая скрывать сексуальную ориентацию. Господин Бессент состоит в браке с экс-прокурором Нью-Йорка Джоном Фриманом. Двое их детей, рожденных с помощью суррогатной матери, учатся в Европе. Семья Бессентов владеет фермами в Северной Дакоте, активами в сфере гостиничного бизнеса, издательского дела, недвижимости и профессионального спорта.

Скотт Бессент называл свою позицию жестко антироссийской. Ошибкой Москвы считает недостаточный перевод золотовалютных резервов в физическое золото. За полгода до выборов говорил, что ожидает окончания активной фазы конфликта на Украине. Последующие вложения в восстановление страны оценивал в $500–750 млрд.