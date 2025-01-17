Фрагментация на марше

Ведущие эксперты крупнейших международных финансовых организаций, банков и корпораций в ближайшие три года ждут дальнейшей фрагментации мировой экономики, следует из доклада Всемирного экономического форума. Наиболее заметно тенденция отразится на торговле товарами: большинство аналитиков ждут усиления торговой войны Китая и США. Эффект от усиливающихся противоречий между странами, однако, может оказаться менее значительным, чем ожидалось ранее. Экономисты отмечают, что ограничения стали уже привычной составляющей мирового торгового ландшафта, и не ждут реализации всех обещаний Дональда Трампа в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Noah Berger, File / AP Фото: Noah Berger, File / AP

Фрагментация мировой экономики на горизонте ближайших трех лет продолжится, фиксирует исследование Chief Economists Outlook, подготовленное к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ, пройдет в швейцарском Давосе с 20 по 24 января). При подготовке обзора были опрошены представители международных структур (в том числе Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда), а также банков и крупных корпораций. 68% опрошенных полагают, что фрагментация мировой экономики отразится в том числе на трудовой миграции, половина ждет постепенного сворачивания совместных проектов стран в области высоких технологий. Относительную устойчивость экономисты прогнозируют финансовому сектору, признавая при этом, что геополитическая напряженность уже оказывает влияние, например, на потоки прямых иностранных инвестиций (см. “Ъ” от 19 августа 2024 года).

Наиболее же заметно фрагментация повлияет на торговлю — в этом уверены 79% респондентов. Речь, поясним, идет в первую очередь о торговле товарами: ее дальнейшую фрагментацию ждут 94% экономистов, 59% говорят о той же тенденции в торговле услугами. Основными драйверами деглобализации станут протекционизм, перестройка цепочек поставок и проблемы национальной безопасности (см. график).

Главным образом изменения в правилах мировой торговли ожидаются в связи с торговой войной США и Китая — ее прогнозируют 89% аналитиков. Напомним, избранный американский президент Дональд Трамп обещает кратное повышение пошлин на импорт всех китайских товаров (см. “Ъ” от 25 ноября 2024 года). Власти КНР с учетом уже введенных (при Джо Байдене) и запланированных ограничений готовят ответные шаги — в частности, как стало известно вчера, Пекин инициировал антидемпинговое расследование в отношении американских чипов low-end (наименее производительные). Впрочем, 94% экономистов считают, что в полной мере планы господина Трампа реализованы не будут, поэтому эффект от торгового конфликта, по всей видимости, окажется менее значительным, чем ранее ожидалось.

Серьезных потрясений аналитики не ждут и потому, что мировой торговый ландшафт, по их оценкам, уже адаптировался к регулярному усилению ограничений. Данные, которые приводятся в докладе, свидетельствуют о том, что за прошлый год страны G20 ввели более 2 тыс. мер, осложняющих торговлю, при всего 634 решениях, направленных на ее либерализацию. Пока экономисты, опрошенные ВЭФ, предполагают, что темпы роста объема мировой торговли в 2025 году будут колебаться вблизи 3,4%, что сопоставимо с предварительными оценками 2024-го (3,3%). Впрочем, для поддержания стабильных поставок от участников торговли потребуются более заметные вложения: опрошенные эксперты солидарны в том, что в ближайшие три года расходы будут расти ускоренными темпами.

Кристина Боровикова