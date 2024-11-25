Завтра была торговая война

Реализация планов Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в США приведет к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, констатирует новый обзор вашингтонского Institute of International Finance (IIF). По оценкам IIF, такие последствия возможны при разворачивании всех торговых мер, анонсированных избранным президентом. При этом аналитики рассматривают и другие сценарии: концентрацию ограничений в отдельных отраслях и использование тарифных мер как рычага влияния на торговых партнеров — и «умеренный подход», не затрагивающий ключевые позиции импорта. Сильнее других при реализации любого из вариантов пострадает Китай, которому придется активнее стимулировать внутренний спрос, а также расширять торговлю с другими развивающимися странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализация планов Дональда Трампа может иметь широкий спектр последствий — от провокации защитного стимулирования экономики Китая до заметного охлаждения мировой торговли

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Реализация планов Дональда Трампа может иметь широкий спектр последствий — от провокации защитного стимулирования экономики Китая до заметного охлаждения мировой торговли

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Введение пошлин на импорт, анонсированное избранным президентом США Дональдом Трампом, приведет к масштабным сбоям в мировых цепочках поставок и, как следствие, к заметному замедлению роста глобального ВВП, следует из обзора IIF «Торговая доктрина Трампа 2.0: Глобальные ставки». Напомним, планы господина Трампа предполагают введение пошлины в 10–20% на все ввозимые товары и в 60% — на поставки из КНР. Сценарий, в котором эти ограничения реализуются, в IIF называют «агрессивным». Для США он может обернуться разгоном инфляции (см. “Ъ” от 8 ноября), для Китая — снижением роста ВВП на 1,5–2 процентных пункта (п. п.). Заметно отразится введение пошлин также на экономическом росте Германии и Японии, для которых США остаются важнейшим рынком сбыта,— спад, по оценкам аналитиков, будет фиксироваться в том числе в автомобильной промышленности.

Другой сценарий, рассматриваемый IIF, предполагает фокусировку ограничений на отдельных отраслях: это может означать введение пошлин на импорт автомобилей и предметов роскоши из ЕС, а также, например, технологий и оборудования из Японии. В этом варианте риск масштабных экономических потрясений снижается. Однако бизнес, занятый в секторах, на которые распространятся ограничения (в частности, немецкие автомобильные и японские технологические компании), сталкивается с дополнительными издержками — «переложить возросшие затраты на потребителей будет сложно», отмечают аналитики. Для КНР такой вариант также означает введение США ввозных пошлин на электронику и промышленное оборудование. Хотя охват отраслей при этом сократится, уровни пошлин могут оставаться высокими (30–45%), что также будет влиять на экспортные возможности КНР и приведет к снижению роста ВВП Китая примерно на 0,5 п. п. Этот «срединный» сценарий фактически подразумевает использование тарифных инструментов (в том числе возможность расширения ограничений) как аргумента в переговорах с торговыми партнерами.

Наиболее благоприятным для мировой экономики и, по всей видимости, наименее вероятным аналитикам видится «умеренный подход» к введению пошлин. При нем ограничения не затрагивают важнейшие для США импортные товары (в том числе высокотехнологичную продукцию), а также политически близкие США страны и выглядят точечными, а не широкими мерами. Экономические последствия для развитых стран при реализации этого сценария окажутся минимальны, однако для Китая он будет стоить примерно 0,2 п. п. роста ВВП.

Как ясно из описания сценариев, наиболее заметно реализация любого из них отразится на КНР. Ожидается, что при «агрессивном» варианте Китай будет вводить ответные ограничения: пошлины могут затронуть американские поставки СПГ, а также сельскохозяйственной продукции (соевых бобов, свинины и кукурузы), то есть тех товаров, для которых КНР остается одним из ключевых рынков сбыта. Напомним, подобные «встречные» меры китайские власти вводили во время острой фазы торговой войны, начавшейся после прихода господина Трампа к власти по итогам выборов 2016 года (см., например, “Ъ” от 5 апреля и 24 августа 2018 года). Несколько укрепить позицию Пекина на переговорах при любом из описанных сценариев может и риск введения им ограничений на экспорт в США критически важной продукции, например редкоземельных элементов (используются в том числе в радиоэлектронике и химической промышленности).

Для того чтобы справиться с последствиями введения пошлин, КНР будет разворачивать субсидии для пострадавших отраслей и еще активнее стимулировать внутренний спрос, полагают в IIF. Поясним, действующей поддержки, по оценкам как внутренних, так и внешних наблюдателей, не хватает для стабильного роста даже сейчас, когда масштабные ограничения не введены (см. “Ъ” от 25 сентября и 21 октября). Кроме того, Китай, вероятно, нарастит экспорт в другие развивающиеся страны, ожидают аналитики: речь идет в том числе о поставках в государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Отметим, пока дифференциации экспорта в торговой статистике КНР не заметно. При этом даже оптимистичные прогнозы предполагают, что быстрая адаптация к ограничениям позволит компенсировать потерю доходов от «выпавших» поставок в США лишь частично.

Кристина Боровикова