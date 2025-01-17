Уральская чиновница не прижилась в Запорожье

Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает свой пост, не проработав на нем и года. Опытная челябинская чиновница приехала в новый регион в мае 2024-го, назначение в Запорожье многие тогда посчитали трамплином в ее карьере. По данным источников “Ъ”, решение уволиться она приняла самостоятельно. При этом Запорожье отличается большей текучестью руководящих кадров по сравнению с другими новыми регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В должности главы правительства Запорожской области Ирина Гехт проработала вчетверо меньше, чем на посту челябинского вице-губернатора

Фото: Владимир Гердо / ТАСС В должности главы правительства Запорожской области Ирина Гехт проработала вчетверо меньше, чем на посту челябинского вице-губернатора

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Об отставке Ирины Гехт вечером в среду сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, областной премьер покидает пост «в связи с переходом на другое место работы». Губернатор поблагодарил ее за работу «в непростое время», а также подчеркнул, что под ее началом кабмин показал «хорошие результаты».

Сама Ирина Гехт заявила “Ъ”, что до февраля находится в запланированном отпуске, а затем покидает правительство Запорожья. «Пока не могу сказать, какую должность займу»,— заявила она.

Источники “Ъ” в Челябинской области говорят, что возвращаться в свой регион госпожа Гехт не планирует и может продолжить карьеру «в федеральных структурах». Впрочем, по данным другого источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, премьер могла уйти в отставку, не имея подходящего предложения о новой работе.

Напомним, Ирина Гехт возглавила правительство Запорожской области в мае 2024 года, сменив на этой должности Антона Кольцова. Последний, отработав до этого пять лет главой кабмина Вологодской области (2017–2022), был «десантирован» в новый регион еще до его официального присоединения к РФ (оно состоялось 4 октября 2022 года). Как сообщал “Ъ”, господин Кольцов не сумел сработаться с губернатором Евгением Балицким, поэтому в апреле 2024-го ушел в отставку. Глава Запорожья тогда тоже говорил, что премьер увольняется «в связи с переходом на другое место работы», однако после Запорожья карьера Антона Кольцова, по данным источника “Ъ”, фактически «зависла»: никакого назначения он до сих пор не получил.

За плечами Ирины Гехт — пятилетка на посту сенатора от Челябинской области (2014–2019), а также четыре года в статусе первого заместителя губернатора Алексея Текслера. При назначении в новый субъект эксперты полагали, что эта работа может стать трамплином в карьере опытной чиновницы — как это было, например, с экс-премьером Донецкой народной республики (ДНР) Виталием Хоценко, в марте 2023-го получившим пост врио губернатора Омской области. Как и господин Хоценко, Ирина Гехт прошла специальные курсы Высшей школы управления РАНХиГС — так называемую «школу губернаторов», выпускником которой является и Антон Кольцов.

Отметим, что во всех остальных присоединенных территориях главы правительств менялись пока только единожды.

В частности, в ДНР после повышения Виталия Хоценко этот пост занял Евгений Солнцев (на посту он уже почти два года). В Херсонской области всего через полтора месяца после присоединения региона к РФ на место «десантированного» еще в военно-гражданскую администрацию первого калининградского вице-премьера Сергея Елисеева пришел бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, занимающий этот пост уже больше двух лет. Наконец, правительство Луганской народной республики (ЛНР) только недавно покинул Сергей Козлов, впервые возглавивший его еще в 2015-м. С 10 июля 2024 года кабмином ЛНР руководит бывший коллега Ирины Гехт по челябинскому правительству, экс-мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук.

По мнению источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, текучка в правительстве Запорожья связана с тем, что «любого статусного чиновника Балицкий воспринимает как конкурента». По словам собеседника “Ъ”, запорожский губернатор даже не прочь отказаться от отдельной премьерской должности и замкнуть руководство регионом на себя (во многих субъектах РФ высшие должностные лица одновременно возглавляют и региональные правительства). В пресс-службе Евгения Балицкого “Ъ” не смогли назвать кандидатов на освободившийся пост, пообещав новости на этот счет на следующей неделе.

Андрей Прах; Карина Кальярова, Челябинск