Запорожье укрепят проверенным кадром

Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщают источники “Ъ”. Чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не покинула старый. На посту запорожского премьера она сменит своего бывшего вологодского коллегу Антона Кольцова, который отработал в присоединенном субъекте почти два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политическая карьера Ирины Гехт получила новое направление

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Политическая карьера Ирины Гехт получила новое направление

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О скором переходе Ирины Гехт из правительства Челябинской области в правительство Запорожья в минувшие выходные сообщил ряд Telegram-каналов. Источник “Ъ”, близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник “Ъ” уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая.

В правительстве Челябинской области информации об увольнении первого вице-губернатора пока нет: официально Ирина Гехт находится в отпуске. При этом с конца апреля за ее подписью уже публикуются распоряжения и постановления правительства Запорожья.

Сама госпожа Гехт от комментариев о предстоящем назначении отказалась, но подтвердила “Ъ”, что исполняет обязанности главы правительства нового субъекта. При этом за ней сохраняется должность первого вице-губернатора Челябинской области, добавила она.

Ирина Гехт начинала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост замминистра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2012 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Ирину Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал чиновницу в Совет федерации. В верхней палате она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и отметилась рядом заметных законопроектов — например, о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов.

В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера госпожа Гехт вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора, на котором курировала весь социальный блок — министерства здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, спорта и ряд других ведомств. При этом местные общественники часто критиковали вверенную ей сферу. Одной из наиболее конфликтных стала история строительства хирургического корпуса детской больницы, ради которого в 2020 году были изменены границы памятника природы — Челябинского городского бора. После протестов и судебного разбирательства медучреждение перенесли в другое место.

Пост председателя правительства Запорожской области стал вакантным 9 апреля, когда в отставку ушел занимавший его почти два года бывший первый вице-губернатор и глава правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Он был одним из первых российских управленцев, «десантированных» в новые регионы еще до их официального присоединения к России. Вместе с ним летом 2022 года пост премьера Донецкой народной республики, например, получил директор одного из департаментов Минпромторга Виталий Хоценко, который уже в марте 2023-го был назначен врио губернатора Омской области. Тогда же первым вице-премьером Луганской народной республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, позже получивший пост главы Чукотки. Оба были выпускниками специальных курсов Высшей школы управления РАНХиГС — так называемой школы губернаторов.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что Антон Кольцов «хорошо справлялся» с задачами, стоявшими перед ним на посту запорожского премьера, и претензий к чиновнику не было ни со стороны вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует восстановление новых субъектов, ни со стороны первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, отвечающего за внутреннюю политику. Причиной отставки, по словам собеседника “Ъ”, стал «сложный характер» губернатора Евгения Балицкого. Источник “Ъ” не сомневается, что вскоре Антон Кольцов получит новое назначение, и в этой связи обращает внимание, что он, как и господа Хоценко и Кузнецов, является выпускником «школы губернаторов».

Челябинский политолог Сергей Зырянов считает, что для Ирины Гехт новая должность тоже может стать карьерным трамплином: «Переезд в Запорожскую область — это, безусловно, повышение. Регион находится в зоне специальной военной операции, президент уделяет особое внимание управленцам, которые там работают. Чиновник на такой должности всегда будет на виду у администрации президента и главы государства, возможности проявить себя в этих условиях значительно возрастают. Те, кто имеет опыт управления регионом в условиях СВО, получают хороший карьерный импульс через какое-то время».

Юлия Гарипова, Челябинск; Андрей Прах