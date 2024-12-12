Курятина набрала вес

После цикла снижения оптовая стоимость некоторых видов курятины начала расти. В начале декабря цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%. Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. Ситуацию с ценами на курицу в целом в Минсельхозе считают стабильной. Механизмом контроля может стать вывод продаж этого мяса на товарно-сырьевую биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря 2024 года составила 195 руб. за 1 кг, увеличившись на 4% за неделю и на 9% год к году, следует из данных презентации Национального союза свиноводов (есть у “Ъ”), который ссылается в том числе на подсчеты Национального союза птицеводов.

Аналитики NTech, выполнявшие расчеты, указывают, что показатель превысил значение прошлого года впервые с конца июня. С июля наблюдалось устойчивое снижение цен, сменившееся ростом после 20 октября. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отмечает, что цены на тушку бройлера были стабильны с начала этого года, но в ноябре пошли вверх. В закупке мясо подорожало на 5,5%. Розничные цены растут медленнее закупочных, говорит он. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что мясо кур в целом сейчас в среднем дешевле, чем годом ранее, на 5,3% и стоит в среднем 161,3 руб. за 1 кг. Но себестоимость его производства растет, подчеркнули в министерстве.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предполагает, что начавшийся рост цен на курицу будет сезонным и незначительным: в конце года перед праздниками мясо обычно дорожает. Эксперт замечает, что производство курятины в России может увеличиться на 2,6% в этом году. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофт» Анастасия Вяликова со ссылкой на данные Российского птицеводческого союза указывает, что объем достигнет 5,45 млн тонн убойной массы. В 2025 году значение может прибавить 3%. Но потребление курятины растет быстрее, замечает господин Давлеев.

Курятина наиболее востребованное в России мясо. В январе—сентябре этого года на нее пришлось 55,4% денежных продаж ритейлеров в категории сырого мяса, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». На втором месте по популярности свинина, сформировавшая 22,1%.

Резкий рост цен на курятину из-за увеличения спроса и издержек, продиктованных в том числе заболеваемостью птичьим гриппом, широко обсуждался в прошлом году. Власти рассматривали различные сценарии ограничений (см. “Ъ” от 17 ноября 2023 года). С начала 2024 года правительство установило возможность беспошлинного ввоза 140 тыс. тонн для стабилизации цен. Господин Давлеев замечает, что одним из основных поставщиков по квоте стал Китай — из страны ввезли 50 тыс. тонн курятины, в основном филе грудки.

Сейчас возникли новые издержки. Группа «Черкизово» проводила повышение цен на курицу с 1 ноября на 5,7%, следует из текста письма ритейлерам (есть у “Ъ”). Компания указывала на увеличение стоимости зерна, масла и аминокислот более чем на 20%, премиксы — на 17%, ветеринарные препараты — на 10%, упаковки — на 23%, транспортных услуг — на 40%.

Птицефабрика «Северная» в ноябре—декабре отправила сетям четыре письма, содержащих информацию в том числе о повышении цен (есть у “Ъ”). Получение обращений подтвердил собеседник “Ъ” в одной из сетей. На «Северной» и в «Мираторге» на вопросы о росте цен оперативно не ответили. В ГАП «Ресурс» и «Черкизово» от комментариев отказались. Госпожа Вяликова предполагает, что себестоимость производства за год выросла на 15–20% из-за растущих затрат на корма, препараты, инкубационные яйца.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 10 декабря в ходе согласования сделки по приобретению структурами «Черкизово» ООО «Руском» предписала компании с середины 2025 года поэтапно вывести на товарно-сырьевую биржу не менее 10% продукции, реализуемой на внутреннем рынке. Этот способ реализации продукции непопулярен, поясняет собеседник “Ъ” на мясном рынке. Курятина, по его словам, на бирже пока не представлена, а объемы реализации свинины незначительны — около 120 кг в месяц.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин замечает, что вывод курятины на биржу позволит властям получить объективные ценовые индексы продукции, от которых можно отталкиваться при проверках. Хотя для получения репрезентативных показателей регулятору нужно добиться выхода на этот метод продажи еще нескольких компаний. В «Черкизово» пояснили, что подготовка к исполнению предписания ФАС начата.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров; Константин Куркин, Санкт-Петербург