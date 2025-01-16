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Коммерсантъ FM
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В России могут начать маркировать импортный алкоголь с 1 сентября 2025 года

Минфин России планирует перенести дату начала маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) импортного алкоголя. Согласно готовящимся поправкам к законопроекту, начать такую маркировку могут с 1 сентября 2025 года, тогда как изначально предполагалось начать ее с 1 марта 2026 года, сообщила «Парламентская газета».

Как рассказал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин, перенос сроков позволит снять риски введения недружественными странами запрета на маркировку алкоголя и создаст новые инфраструктурные объекты и рабочие места в России. Также в поправках предлагается позволить кабинету делать исключения для продукции из дружественных стран или для малых партий. Поправку планируют внести ко второму чтению законопроекта.

Законопроект о маркировке импортного алкоголя внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно законопроекту, весь зарубежный крепкий алкоголь и вино будут обязаны получить ФСМ, будучи ввезенными в Россию, а не за рубежом, как это было ранее. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 21 января.

О рынке алкоголя — в материале «Ъ FM» «Импортеры переоценили алкоголь».

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