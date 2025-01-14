Импортеры переоценили алкоголь

Российские рестораторы могут заменить вермут в коктейлях. Компании «Бакарди рус» и «Кампари рус», в чьем портфеле также бренды Martini и Cinzano, виски William Lawson’s, коньяк Courvoisier, а также ликер Aperol, предупредили партнеров о грядущем подорожании. Стоимость закупок возрастет на 10-20%. Собеседники портала Shopper’s утверждают, что в целях экономии заведения будут обращаться к аналогам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменить рецептуру — рабочее решение, но найти аналоги будет непросто, считает шеф-бармен московского бара Noor Марат Саддаров: «Конечно, хорошо было бы все заменить "Букетом Молдавии", замечательным вермутом, но это шутки. Конечно, это сложно, Cinzano — это очень известная марка. Но есть масса итальянских вермутов, будем искать что-то на рынке. Zara меняли же на что-то. Я не говорю о том, что мы сейчас прямо ринемся в поисках вермута. Надо посмотреть, что нам предлагает рынок, мы же в рыночной экономике живем.

Среди российских производителей об аналогах вермута я не слышал. Вот с джиннами победа произошла. А для вермутов нужно достаточно сложное производство».

Впрочем, для премиального сегмента замена ингредиентов может грозить потерей своего потребителя, уверены собеседники “Ъ FM”. Поэтому повышение цен остается единственным выходом, считает совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин: «Я работаю 30 лет в этом бизнесе, и каждые несколько лет цены повышаются. Мы не можем поднимать их сразу вслед за повышением у поставщиков. Соответственно, будем увеличивать их постепенно, чтобы гости привыкали к тому, что цены растут.

Заменять ингредиенты на что-то другое, в принципе, можно, все зависит от стиля и уровня заведений. Мы, например, себе такого позволить не может. Я не могу наливать какие-то аналоги дешевые вместо Campari. Но, что касается коктейльного алкоголя, ликеры уже начали делать российские производители. Правда, качество пока оставляет желать лучшего, но это связано больше с ГОСТами. Люди не могут использовать некоторые компоненты для изготовления напитка. Часто марочные продукты на ординарные меняют какие-то бары, рестораны средней руки, они видят в этом выгоду. Похожие напитки, но немножко хуже качеством. Основная масса потребителей, конечно, неискушенные».

На фоне повышения цен на импортные напитки, россияне раскупили рекордное за последние семь лет количество алкоголя. Как пишет РБК, по итогам 2024 года, в розницу приобрели более 200 млн декалитров спиртного.

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Анжела Гаплевская