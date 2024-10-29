Легковые автомобили тянут лизинг

Самым быстрорастущим сегментом автолизинга стали легковые машины: в январе—сентябре спрос на них вырос двузначными темпами, а грузовики перестали быть лидером роста. Аналитики связывают тренд с активностью операторов каршеринга и такси. Но уже в 2025 году лизинговые компании ждут стагнацию из-за высоких ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) стали драйвером рынка автолизинга за первые девять месяцев. По данным «Газпромбанк Автолизинга», спрос на эти транспортные средства увеличился на 36% и 37% год к году соответственно. Интерес к спецтехнике вырос на 19,5%, к грузовикам — снизился на 5%.

В «Европлане» самый значительный прирост нового бизнеса в автолизинге также фиксируют в легковом сегменте. В годовом выражении он увеличился на 14%, до 64 млрд руб.

«Лидерами продаж стали Lada, Haval, Geely»,— уточняют в компании. Следом идут коммерческий транспорт и самоходная техника: рост на 8%, до 93 млрд руб., и снижение на 3%, до 28 млрд руб., соответственно. В лидерах продаж «ГАЗ», «УАЗ», Sollers и XCMG, LGCE, Sany.

Грузовой сегмент перестал быть лидером роста спроса, хотя и продолжает сохранять положительную динамику в третьем квартале с ростом более 17%, говорят в «Интерлизинге». На первом месте легковые автомобили, продажи которых увеличились на 23%.

Гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов называет сегмент легковых автомобилей драйвером автолизинга по итогам января—сентября. За девять месяцев их доля в объеме всего нового автотранспорта, выданного «ВТБ Лизингом», выросла до 50% в штуках против 46% годом ранее, поясняет он. У «Газпромбанк Автолизинга» на легковые машины пришлось 37% всех сделок. Еще 28% занял грузовой сегмент, 13,5% — спецтехника, 10% — LCV.

«Лизинг легковых автомобилей стимулирует высокий спрос со стороны операторов каршеринга и такси. Наблюдаются расширение линейки брендов китайских производителей, выход на рынок новых марок»,— объясняет тенденцию директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская. Причины замедления роста спроса на грузовые автомобили — снижение инвестактивности со стороны бизнеса, уточняет замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Участники рынка также отмечают увеличение сделок по транспорту китайского производства.

В «Газпром Автолизинге» уточняют, что среди грузовиков доля китайских брендов выросла до 63%, в сегменте спецтехники — до 66%, легковых автомобилей — до 49%, LCV — до 6%. В «Интерлизинге» добавляют, что за прошедший год из топа продаж ушли BMW и Mercedes-Benz и все больше клиентов пересаживаются на премиальные китайские автомобили. По данным «ГТК-Лизинга», на бренды из КНР среди профинансированного в лизинг транспорта приходится около 70%. «Доля китайских марок, если и не будет расти столь резкими темпами, точно сохранит лидерство»,— прогнозируют в компании. В текущих условиях рынка доля брендов из Китая в сегменте транспорта продолжит свой рост, говорит госпожа Борисова.

Сегмент легкового автотранспорта — наиболее волатильный: рост может смениться существенным спадом, отмечает Анна Кудринская. По ее словам, динамика спроса уже ограничена высокой стоимостью фондирования и изменением рыночной конъюнктуры в сторону более дешевых моделей. «Спад высоко вероятен в конце 2024-го и в 2025 году после повышения ставок утилизационного сбора с октября. Это повышение приведет к росту стоимости предметов лизинга, стоимости полиса каско, снижению спроса на новые транспортные средства, увеличению объемов лизинга бывшей в употреблении техники»,— поясняет эксперт.

В «Интерлизинге» считают, что драйвером в автомобильном сегменте в 2025 году станет спецтехника, которая потребуется компаниям для реализации больших инфраструктурных проектов и освоения новых месторождений. Гендиректор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Смирнов считает, что с такими высокими ставками рынок ждет неминуемая стагнация по всем сегментам, а ниша легковых автомобилей для личного пользования может пострадать в меньшей степени.

Наталия Мирошниченко, Полина Трифонова