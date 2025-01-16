Аз есмь ЦАР

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера 16 января в Москве провел переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры похвалили усилия друг друга за двустороннее взаимодействие и выразили надежду на его дальнейшее развитие. Господин Путин традиционно подчеркнул роль РФ в обеспечении безопасности в ЦАР, а господин Туадера не менее традиционно поблагодарил за это Москву. При этом полтора года назад — во время последней встречи двух лидеров — Владимир Путин выражал сожаление по поводу отставания торгово-экономических связей от «общего уровня сотрудничества» и выражал настрой «на выправление этой ситуации». Однако, судя по всему, эта сфера и по сей день остается поводом лишь для очень сдержанного оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и президент России Владимир Путин

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и президент России Владимир Путин

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

В Москве состоялись переговоры президентов России и ЦАР Владимира Путина и Фостен-Арканжа Туадера. В российскую столицу лидер африканской республики — одного из главных союзников РФ на континенте и по совместительству одной из беднейших стран мира — прибыл еще утром 15 января и не один, а с представительной делегацией. В среду министр сельского хозяйства России Оксана Лут и ее африканский коллега Гисмала Хамза подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства и обсудили перспективы наращивания товарооборота за счет продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, чиновница выразила готовность от лица Москвы увеличить квоты на обучение студентов из ЦАР в российских аграрных университетах.

Другими словами, Москва и Банги начали трехдневные переговоры с соглашения, а продолжили полным согласием.

Во всяком случае, именно такой вывод можно было сделать по итогам прошедшей 16 января встречи Владимира Путина и Фостен-Арканжа Туадера. Последний раз два лидера встречались 28 июля 2023 года во время саммита Россия—Африка, и тогда господин Путин отмечал вклад РФ в обеспечение безопасности в ЦАР, где до вмешательства Москвы бесчинствовали террористические и бандитские группировки, а господин Туадера активно благодарил Россию за то, что республика «обрела мир и стабильность». Единственное, что полтора года назад расстраивало собеседников, преимущественно Владимира Путина, — это то, что торгово-экономические отношения стран отставали «от общего уровня сотрудничества, к сожалению», хотя Москва и была всячески настроена «на выправление ситуации».

В январе 2025 года история практически повторилась. Принимая господина Туадера в Кремле, господин Путин отметил, что в торгово-экономических связях «абсолютные величины пока не велики». В то же время он отметил «очень хорошую тенденцию», ведь «почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год», не раскрыв конкретные цифры.

В 2021 году товарооборот между ЦАР и Россией составлял всего $5,9 млн, из которых $5,8 млн приходились на поставки из РФ. И это последняя цифра, которая за последние годы официально публиковалась властями.

В остальных аспектах сотрудничества лидеры выражали полное удовлетворение усилиями друг друга. Так, российский президент поблагодарил коллегу за участие в организованном Москвой «первом Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма», а также за участие в обоих саммитах Россия—Африка в 2019 и 2023 годах. Отметил глава РФ и укрепление нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран. Кроме того, господин Путин выразил готовность продолжить оказание гуманитарной помощи ЦАР — прежде всего поставками пшеницы, а также подчеркнул высокий уровень сотрудничества «в сфере обеспечения безопасности».

«Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз»,— заявил Владимир Путин, тем самым дав понять, какая тема должна была оказаться основной на этих переговорах.

Фостен-Арканж Туадера в долгу не остался. Вся первая часть его речи оказалась посвящена благодарностям Владимиру Путину — за возможность с ним встретиться, несмотря «на очень загруженный график», за «помощь, которая позволила избежать новой гражданской войны в ЦАР в 2020–2021 годах», «от всего сердца за поставки зерна, за топливо, которые были поставлены в Банги» и, наконец, за поддержку снятия эмбарго на вооружение и экспорт алмазов из ЦАР.

Закончив с благодарностями, лидер ЦАР дал понять, что главной целью его визита служит обсуждение военного сотрудничества.

По его словам, российские инструкторы, которые «действительно, профессионалы», подготовили в ЦАР армию, способную «дать отпор террористам и всем остальным». Как отметило накануне агентство ТАСС, за 2024 год российские инструкторы подготовили 10 тыс. военнослужащих и более 500 сотрудников правоохранительных органов страны, также из РФ в ЦАР поставлялись стрелковое оружие и боеприпасы.

Как пояснил “Ъ” африканист, автор Telegram-канала Zangaro Today Алексей Целунов, внутриполитическая ситуация в ЦАР сегодня выглядит действительно достаточно стабильной. «Много успехов у Туадера и на дипломатическом поприще. Он не находится в международной изоляции, ему удалось ограниченно восстановить отношения с Парижем по линии бюджетной помощи, наладить диалог с Чадом по поводу совместного контроля границ. И самое важное – его дипломатии удалось снять эмбарго с экспорта алмазов и на поставки в страну оружия»,— отметил эксперт.

Андрей Денисов