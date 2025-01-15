Президент ЦАР прибыл в Россию

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом. В аэропорту его встретил замглавы МИД России Михаил Богданов и посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О готовящемся визите господина Туадеры стало известно на этой неделе. Предполагается, что он пробудет в российской столице три-четыре дня. Он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным, а также обсудить с представителями РФ сотрудничество в экономике, безопасности и гуманитарной области, заявили ТАСС в российском посольстве в Банги.

В прошлый раз лидеры двух стран встречались на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. В ноябре 2024-го господа Путин и Туадера провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.