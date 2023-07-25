Сегодня популярной стала идея о том, что XXI век будет веком Африки. Быстро растущее население (от 1,4 млрд человек в 2022 году до 2,5 млрд в 2050-м), богатство природных ресурсов и удобное географическое положение формируют условия для превращения континента в один из главных моторов мировой экономики. Нарастает конкуренция Китая, США, России, Индии, Турции, Ирана, Бразилии и стран ЕС за влияние на отдельные государства и региональные блоки, формирующиеся в Африке. От геополитических партнерств, которые в ближайшие годы выберут лидеры континента, во многом зависит, потеряется ли Африка в джунглях мировой политики или же станет примером успеха в решении проблем развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ткаченко

Фото: Клуб «Валдай» Станислав Ткаченко

Фото: Клуб «Валдай»

Для России Африка — далекий и хорошо знакомый регион. После распада СССР наша страна в целом сохранила там свое дипломатическое присутствие, продолжались поставки зерна, удобрений, энергоресурсов, а также вооружений и военной техники. Сотни тысяч выпускников советских военных академий и гражданских вузов используют полученные знания на благо своих стран, они остаются элементом мягкой силы России. Но нынешний уровень отношений не соответствует ожиданиям африканских государств, а также интересам разворачивающейся в сторону «мирового большинства» России. Следствием распада СССР стало практически полное замораживание программ экономической помощи, резко упали объемы инвестиций, сократились масштабы военного сотрудничества. Торговый оборот России и стран Африки в 2022 году составил скромные $18 млрд, почти половину его составляют наши поставки зерна и нефтепродуктов. До начала 2010-х годов ключевые вопросы безопасности, урегулирования конфликтов, развития экономики, транспорта и решения социально-экономических проблем 54 государства Африки обсуждали, как правило, без участия России.

Череда кризисов, сотрясавших США и их сателлитов начиная с 2008 года, снизила для стран Африки привлекательность сотрудничества с ними. Шлейф старого колониального прошлого тянется за бывшими европейскими метрополиями, и все попытки этих государств сохранить каналы своего вмешательства во внутренние дела африканских государств рассматриваются через призму трагического прошлого. Китайский «инвестиционный напор», особенно активный начиная с середины 2000-х годов, концентрируется на развитии инфраструктуры и мало способствует решению социально-экономических проблем стран-реципиентов.

Оглядываясь вокруг, государства Африки ищут на международной арене партнеров, которые следовали бы советской модели отношений, характеризуемой термином «помощь развитию».

Пусть пока еще в скромных масштабах, но именно Россия сегодня может предложить африканским государствам такую модель. Назовем ее основные элементы.

Разрешение конфликтов и миротворчество. Россия не является стороной ни в одном африканском конфликте, ее военные советники и бойцы частных военных компаний все активнее привлекаются к обеспечению безопасности. При разрешении конфликтов на континенте Россия представляет независимую от западных государств силу. Она также может представлять интересы христианских сил/движений/партий, вступая на их стороне в переговоры с представителями других конфессий.

Модернизация экономики, в том числе в условиях санкций. Российская политика импортозамещения привела к возникновению конкурентоспособных технологий в ряде значимых отраслей промышленности — информационно-коммуникационных технологиях, добыче и переработке сырья, транспорте. В сочетании с традиционно развитыми в России энергетикой, металлургией, генетикой и фармацевтикой они создают хороший потенциал для быстрого роста экономических связей.

Образование, наука и культура. Благодаря активной работе МИД России, Россотрудничества и ведущих российских университетов быстро восстанавливаются связи и выходит на новые рубежи взаимодействие в культуре, науке и высшем образовании.

Предстоящий 27–28 июля второй саммит Россия—Африка формирует запрос на выдвижение Россией оригинальной концепции развития, которая станет в один ряд с китайской «Единой судьбой человечества» или индийским тезисом «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Россия для успеха аналогичного по своей миссии проекта соответствует двум ключевым условиям: она на протяжении столетий является родиной для десятков народов, объединенных в единое государство и не знавших такого уродливого явления, как европейский колониализм; она имеет опыт успешного решения задач модернизации экономики и общества в советский и современный периоды. Ценность этого опыта сохраняется и должна быть облачена в конкретные планы догоняющего и опережающего развития, которые на нынешнем этапе истории общие для России и стран Африки.

Автор — профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Эксперт примет участие в первой Российско-африканской конференции клуба, которая пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля