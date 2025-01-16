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Коммерсантъ FM
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Путин поручил создать семейный инвестиционный инструмент

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить создание семейного инструмента сбережений, сообщила пресс-служба Кремля. Такое поручение глава государства утвердил по итогам участия в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», который проходил с 4 по 5 декабря.

Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инструмент будет предусматривать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн руб. в отношении средств, инвестированных в сбережения. Согласно документу, работа по его созданию должна быть завершена до 15 июля текущего года. Ответственными за ее выполнение указаны премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В декабре замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что ведомство и ЦБ работают над созданием специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, включая варианты с налоговым вычетом до 1 млн руб. О необходимости разработки такого инструмента Владимир Путин заявил 4 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!». Президент отмечал, что механизм позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.

О том, что еще говорил президент,— в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин не растерял форума».

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