Минфин и Банк России готовят линейку семейных инвестиционных инструментов

Министерство финансов и Центральный банк работают над созданием специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, включая варианты с налоговым вычетом до 1 млн руб. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель министра финансов Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новые инструменты будут основаны на уже существующих механизмах — индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), программе развития сельских территорий и долгосрочных страховых взносах (ДСЖ). Для этих продуктов предусмотрен единый налоговый вычет в размере 400 тыс. руб. Детали новых инструментов и сроки их запуска будут уточнены в ближайшее время, добавил господин Чебесков. В октябре Минфин анонсировал планы создать финансовый продукт для семейных инвестиций.

О необходимости разработки инструмента семейных сбережений заявил сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что такой механизм позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Размер средств, которые подпадут под подобный вычет, должен увеличиваться по меньшей мере до 1 млн руб. в год. Глава государства поручил правительству и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.

О чем еще говорил президент — в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин не растерял форума».