Владимир Путин не растерял форума

4 декабря президент России Владимир Путин принял участие в 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Это стало для него поводом, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, вспомнить истории из немецкого периода собственной биографии, поделиться сочувствием к американскому доллару и встать горой на защиту избранного американского президента, а также народов Африки, которые, впрочем, и так уже за все благодарны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератор Андрей Костин и участник дискуссии Владимир Путин на сцене

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Модератор Андрей Костин и участник дискуссии Владимир Путин на сцене

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Форум ВТБ «Россия зовет!» традиционно проходит в ЦМТ, и всякий раз кажется, что болезнь ежегодного роста его участников излечима, надо только переместиться из тесных холлов, где вынуждены ютиться участники в перерывах между стратегическими и тактическими сессиями, и переехать в какое-нибудь действительно светлое здание из стекла и бетона, как в свое время решился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сменив дорогой сердцу (да и вообще) «Ритц» на многоэтажное пространство Московского международного дома музыки: и сразу зазвучал иначе!

Но пока ЦМТ (Центр международной торговли), не соответствующий своей аббревиатуре почти последние полвека, как и его помещения для публичных мероприятий с низкими потолками (и с каждым годом, такое впечатление, еще больше снижающимися), снова гостеприимно распахнул свои двери перед участниками форума ВТБ. Зато все привыкли, зато безопасность внутри и снаружи отлажена и на высоте, в отличие от потолков, и снова возникает чувство локтя, от него никуда не деться, и даже, кажется, никто не в обиде. Да, столы в обеденный перерыв приходится накрывать тут и там прямо в холле, где и так, напоминаю, не протиснуться, и невозможно, кажется, взять креветку в кляре, наполовину выступающую (ведь она по-прежнему, вопреки трагической судьбе, королевская, хоть и плавает уже в японском соусе понзу) из пластикового стаканчика, чтобы ее до этого уже пару раз не попытались смахнуть на пол полы чьих-то пиджаков.

Но ничто не помешает успеху форума, так как модератором его все 15 лет является президент ВТБ Андрей Костин, который на пленарной сессии обязательно что-нибудь такое скажет и даже, скорее всего, зажжет, а Владимир Путин непременно придет, и тоже не пропустив форум за все эти годы ни разу, хотя, конечно, и не в 13 часов, как запланировано по сценарию, а в 16, как запланировал, видимо, он сам. И тоже ведь что-нибудь скажет.

Здесь встречаешь неожиданных вроде бы людей. Конечно, к выступлению президента подтягивается весь экономический блок правительства, и большой бизнес представлен многими первыми лицами, но вот, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов кажется на первый взгляд вычурным явлением. Однако если ты тоже ходишь на этот форум последние 15 лет, то знаешь, что на самом деле и он старается не пропускать, хотя на этот раз гораздо более заметен — видимо, потому, что сразу переместился поближе к простым людям и креветкам.

Тут хочешь спросить его о дико растущей процентной ставке, а у него свое наболело, он — про «Орешник»:

— Я ж испытывал все виды оружия,— признается он мне.— Я отлично завод «Южмаш» знаю, у меня два брата там работали, мы там по сто штук делали этих РС-36...

— А «Орешник» — это что-то и правда принципиально новое, драматическое? — интересуюсь я тогда.

— В известной степени,— уклончиво вроде бы отвечает Геннадий Зюганов.— Но на самом деле это, конечно, изобретение советских инженеров! Эта установка называлась «Ока». Это была очень мощная система, но Горбачев ее сунул в сокращение, американцы даже не просили... Это было преступление!

Впрочем, сам Геннадий Зюганов до сих пор сохраняет хладнокровие.

— Но они (нынешние.— А. К.) сумели сделать пакетный движок, который разгоняет ее (систему.— А. К.), и она уже летит не как снаряд и бомба,— поясняет он.— Она летит и правда как метеорит, вокруг нее плазменное облако, чудовищная температура, и там все испепеляется!.. Я думаю, на «Южмаше» пробило минимум 8-10 этажей!

Количество этажей растет с каждым днем и из каждых уст. Просто, как говорится, приятно полюбоваться открывающейся перспективой.

— Я слушал рассказ человека, который был в тот момент недалеко,— продолжал Геннадий Зюганов в некотором, кажется, священном смятении и трепете перед «Окой»-«Орешником». Он говорит: «Мы подумали, что землетрясение...» Потому что с неба шесть прямо молний ударили, обычно-то взрыв и пожар, а это... За несколько километров от удара посуда вылетела из серванта, а дом пошел сеткой трещин!.. Конечно, она (система.— А. К.) всех перепугала! Никаких систем защиты от нее нет, и, где бы ты ни сидел, не спрячешься!

— Как и от процентной ставки! — нашелся я. — Ведь она бьет тоже будь здоров. Причем по тем слоям населения, которые вы прежде всего защищаете. Что скажете?

— Да бьет по всем на свете! — разнервничался Геннадий Зюганов. — Это полное безобразие! Это мое личное мнение. Такая ставка все удушит! И она уже не способствует снижению инфляции, а если способствует, то совсем немного. И она парализует все отрасли: сельское хозяйство закашляло, строительный комплекс вот-вот посыпется, малый и средний бизнес задыхается... Даже ВПК, хоть там и госкредиты, и все-все такое, тоже на пределе... Так нельзя! Если вы ведете войну, вы не можете уповать на рынок! В этом случае включается умное государственное регулирование!

А его, он хотел, кажется, сказать, нету.

Похоже, Геннадий Зюганов был и правда не случайным гостем на форуме, хоть и почетным.

— Должно быть понимание, что если вас возвращают к нулевым темпам роста, если инфляция, товары не производятся (или производятся, и ВВП на первый взгляд растет, а только дальше в экономику и рынок не идут, так как выстреливаются на поле боя.— А. К.), то вы создаете внутри страны социальную базу, которая завтра обернется против вас.

— А с кем вы тут говорили про это?

— Да они все были у нас (в Госдуме. — А. К.)! — махнул рукой Геннадий Зюганов. — Была Набиуллина (глава Центробанка Эльвира Набиуллина. — А. К.) недавно... У нас ведь все зависит от Главного.

Было ясно, кого Геннадий Зюганов считает Главным. Кого и все.

— Ему надо было собрать все ветви власти и договориться об изменении правил. И все бы пришли. И все бы решилось!

— Так, может, сегодня и решится? — предположил я. — Речь-то длинная будет.

Геннадий Зюганов тяжело вздохнул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и его календарики

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и его календарики

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин, появившись в зале, когда некоторые уже и не ждали (у кого-то и в самом деле сдали нервы, некоторые делегаты выбрались из зала, благо он был полутемным, то есть словно специально созданным для таких пораженческих маневров), рассказал, в каком уверенном (не в самоуверенном ли?) состоянии находится российская экономика. Видимо, он говорил это по привычке: форум-то все же называется инвестиционным, и по идее работает (как и президент на нем) для привлечения инвестиций.

— При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, — почти сразу, впрочем, сказал он. — Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне. У нас это 8,8 процента в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные, совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию.

Начались то ли сигналы, то ли прямые ультиматумы.

— Уже говорил: магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, именно основной, магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития! — утверждал президент.

А не в бесконечном все-таки повышении процентной ставки.

Но нет, похоже, не это хотел сказать Владимир Путин. А вот что:

— Начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти. В свою очередь, в сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. Думаю, здесь, в этой аудитории, не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе, в общем, тот результат, к которому мы и стремимся, в том числе и на путях сдерживания инфляции, — президент имел в виду, похоже, что усилия Центробанка срабатывают и что так держать.

В общем, все шло к тому, что у главы Центробанка и дальше будет карт-бланш, которым она, без сомнения, воспользуется.

Андрей Костин казался вдохновленным речью президента (и был):

— Это уже 15-е выступление на нашем 15-м форуме! Но поскольку форум у нас почти юбилейный, 15-й, и поскольку аудитория за эти годы достаточно серьезно изменилась, я бы хотел буквально в течение двух-трех минут рассказать историю появления нашего форума и историю появления вашего участия на этом форуме тоже.

А что, это не могло быть скучно.

— Это был далекий 2009 год, — эпически зашел Андрей Костин, — самый разгар мирового финансового кризиса, который пришел к нам из Соединенных Штатов. Теперь мы знаем: вообще вся тьма оттуда приходит!

Ремарки, ремарки, как всегда, главное! И на такую ремарку стоило отвлечься.

— И у меня (тогда, в 2009 году. — А. К.) был разговор с Джозефом Аккерманом, я считаю, одним из самых выдающихся инвестбанкиров Европы, главой Deutsche Bank, который сказал мне: «Андрей, обязательно передай Владимиру Владимировичу Путину, что не может быть великой страны без мощного инвестиционного банка!»

Андрей все исполнил:

— Я приехал в Москву, пришел к Владимиру Владимировичу, сказал: «Владимир Владимирович, великая страна есть, а инвестиционного банка нет, надо его создавать». У Владимира Владимировича очень быстрая реакция была, однозначная! Он сказал: «Чем помочь?»

Ситуация на рынке тогда была неоднозначная и даже сложная, а сейчас бы сказали — просто неприемлемая.

— У нас на инвестиционном рынке в эти годы полностью господствовали иностранные банки, тот же Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Российских банков инвестиционных практически не было,— пояснил Андрей Костин.— Были небольшие бутики, и то в основном организованные иностранными гражданами, типа «Ренессанса». И все они зато проводили форумы какие-то для инвесторов. Я сказал: «Владимир Владимирович, а можно сделать так, чтобы вы у нас выступили, а больше нигде не выступали?»

И ведь до сих пор работает!

— И Владимир Владимирович пришел в 2009 году, пришел в 2010-м! — с воодушевлением рассказывал Андрей Костин. — Пришел, мы очень волновались, в 2012-м, когда он вновь был избран президентом... Мы решили: ну президент, наверное, уже не придет. Пришел! И все эти годы приходит!

И сейчас сидел.

— И сделал из этого форума то, что он сегодня представляет! — Андрею Костину чужих лавров было не нужно. — Это важнейший, пожалуй, инвестиционный форум, который вызывает интерес не только у финансистов нашей страны, но и огромный интерес финансистов всего мира! И сегодня у нас в аудитории присутствуют более 400 представителей разных стран, у нас около 35 стран!

К тому же дружественных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегаты форума в ожидании Владимира Путина времени не теряли, но его все равно было слишком много

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Делегаты форума в ожидании Владимира Путина времени не теряли, но его все равно было слишком много

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Да, состав участников серьезно поменялся, — признал господин Костин, — тем не менее я уверен, что инвесторы на Западе сегодня очень внимательно смотрят и прислушиваются к тому, что Владимир Владимирович здесь говорит!

С облегчением наблюдают со стороны.

— Мы, кстати, господина Аккермана благодарили! — добивал коллегу Андрей Костин. — Мы почти полностью увели у него штат его сотрудников в Москве, около 100 человек! Он сначала обиделся, потом успокоился и даже где-то похвастался, что он внес такой решительный вклад в создание инвестиционного банка и бизнеса в России! Это действительно было важное событие. Банк с тех пор действительно занял ключевые позиции и на российском рынке инвестиционных услуг, и в значительной степени потеснил западные банки, которые, правда, сейчас ушли.

Потеснил то есть настолько, что они вообще ушли.

По традиции начались вопросы президенту. Первый интервьюер оказался немцем, но вопрос задавал по-английски (что категорически, сразу надо сказать, не понравилось Владимиру Путину.— А. К.):

— Много немецких компаний ушло из России, поэтому вопрос мой, собственно: если времена изменятся, если ситуация поменяется, если сменится правительство в Германии, в других европейских странах и если они разрешат этим компаниям вернуться в Российскую Федерацию, как вы отнесетесь к этим компаниям? Дадите им второй шанс или ущерб, который был нанесен санкциями, окажется необратимым?

Смилуетесь или помилуете: так ставился вопрос.

— Я уже говорил, по-моему, и на прошлом форуме, да и вообще при любом удобном случае все время об этом говорю: мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка.

— Большого секрета, наверное, тоже не открою: несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов, не ушли с российского рынка.

Да, это был не большой, а небольшой секрет. Оставшиеся компании вообще-то стесняются лишний раз напоминать об этом. А иногда, как в случае с Burger King, об этом, впрочем, напоминают, к счастью, вывески на каждом шагу.

— Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме, это примерно половина компаний, часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, некоторые продолжают выход из российской экономики, в том числе и крупнейшие немецкие компании, — продолжал президент.

Тех, кто отказался от услуг России, в том числе и в широком смысле, постигла тяжкая участь:

— Закрываются, в частности в Германии, целые большие компании, другие несут убытки, — не стал скрывать Владимир Путин. — Стекольное производство, как вы знаете, химическое производство, производство удобрений и сельское хозяйство несут убытки из-за этого, серьезные причем!

Да кто бы сомневался!

— Лишились российского рынка! — сокрушался, а вернее, констатировал президент. — Сельское хозяйство Европы, в частности Германии, лишилось наших не только энергоносителей, газа, который является важнейшим компонентом при производстве удобрений, но и самих удобрений! Предприятия целые закрываются, металлургическая промышленность, как результат, по цепочке, автомобильная отрасль — важнейшая отрасль экономики!

Еврозоне, в общем, не позавидуешь. Не хотелось бы (когда-то, а не как когда-то) в ней оказаться.

— Результат: в этом году рост экономики еврозоны, по подсчетам наших экспертов и международных, составит где-то около одного процента, один с небольшим, — пояснил президент России. — Рост экономики России в прошлом году был 3,6 процента, в этом году будет около четырех... 3,9, а может быть, и четыре процента... Что касается обрабатывающих отраслей, то в Германии, насколько мне известно, — если я не прав, вы меня поправьте, пожалуйста, — падения в обрабатывающих отраслях составят 4,6 процента, в России будет рост — 4,4 процента! А обрабатывающие отрасли вырастут более чем на восемь процентов, 8,1 процента!

И о погоде, то есть об инвестклимате.

— Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? — переспросил Владимир Путин. — Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты! Проблема (но не наша. — А. К.) в другом! Проблема в том, что за это время, за два предыдущих года, очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран! И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает.

Президент говорил, быть может, жестокие вещи для иностранных компаний, но ведь справедливые-то какие:

— Поэтому просто так вернуться на свои прежние, что называется, места будет достаточно сложно. Но мы никаких специальных препятствий для этого создавать не будем! Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах Европы, в том числе и в Германии. Пожалуйста! Дело не в нас, а в вас!

И он рассказал историю, которой до сих пор не делился:

— Когда я жил в Германии, работал, мне мой приятель рассказал одну историю. Если он меня услышит… Я уже лет 30 его не видел, не знаю, чем он занимается. Вот он был, гулял по Берлину, так скажем, гулял не просто в развлекательных целях, а по служебной необходимости (то есть был коллегой тогдашнего Владимира Путина. — А. К.). Подошел к берегу реки Шпрее, там сидит дед-немец, ловит рыбу. Мой приятель спрашивает его: «Как дела, ловится рыба?» Повернулся, снизу вверх посмотрел и говорит: «Нет!» Пауза.

Понятно же: профессионалы не любят праздношатающихся (дед же не знал, что приятель интересуется по служебной необходимости). Человек рыбу ловит, а его отвлекают эти...

— Приятель мой спрашивает: почему? — продолжал Владимир Путин. — Еще пауза. Немец этот, рыбак, поворачивается и говорит: ветер с востока. На что приятель мой отвечает: все проблемы, вся грязь с Востока (Иронизирует. — А. К.)! Немец посидел, подумал, повернулся и спрашивает: вы поляк (Смех в зале. — А. К.)? Честно, я ничего не придумываю!.. Приятель подумал и говорит: нет, хуже (Понятно, кто: русский. Только ведь нельзя ему было так сыпаться. Это был бы провал. — А. К.). Теперь уже немец задумался, брови поднял, молча посмотрел и вообще никаких ответов ему не дал.

А скорее всего, и насиженное место сменил.

Ведь, может, это пароль был, и приятель понял, что явка провалена. Об этом никто не задумывался? Да, пароль: «Ветер с Востока». Отзыв: «Вы поляк?»

— Я к чему это сейчас вспомнил? — пояснил Владимир Путин. — Теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада! Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров!

А вот это пришлось бы доказывать.

— Ну и, наконец, самое главное! — не выдержал президент. — Самое главное, на что хочу обратить внимание. Вы представляете Федеративную Республику — и говорите по-немецки! Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета!

— У нас перевода нет с немецкого, — поспешил на выручку Андрей Костин.

— Ладно врать — перевода у него не было с немецкого! — с нехорошей усмешкой посмотрел на него Владимир Путин.

На таком форуме — и нет перевода с немецкого. Президент никогда бы не поверил. Достаточно того, что все должны были с самого начала понимать: он сам может здесь в любой момент заговорить по-немецки, шанс очень высок, форум-то, повторим, инвестиционный. И нет перевода с немецкого! Не смешите!

Интервьюер из Германии попросил микрофон и заговорил уже на родном языке. Владимир Путин — тоже.

— В «Бриллиантовой руке» сказали бы: непереводимая игра слов, — не удержался господин Костин, внимательно выслушав их.

Перевода и правда не было.

Тогда перевел сам господин Путин, и с удовольствием:

— Наш гость сказал, что его предупредили о том, что нет переводчика с немецкого. А я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете!

Было бы из-за чего заводиться.

Но и это оказалось не все:

— Вот вы знаете, я когда-то был у господина Шредера (Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ. — А. К.) на дне рождения в Ганновере (да что ж такое все валится на бедного господина Шредера? Только отбился вроде от последних нападок в связи с дружбой с президентом России — и вот опять: приглашал в Германию на день рождения... — А. К.), там скромно было, но достойно... И все говорили по-английски, и даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке! Стыдно, понимаете? Вот в чем все дело! Уровень суверенитета должен быть внутри, вот отсюда все начинается!

Уже и на английском поговорить нельзя. Просто много иностранных гостей было на дне рождения. Именно что из уважения к ним, в том числе и к Владимиру Путину, на английском говорили в немецком доме. А Владимир Путин тогда еще, видимо, английского не знал. И это еще вопрос, кому было стыдно.

— Кто у нас следующий? — спросил Андрей Костин.

Следующей была Наиля, но Мехрабова. Она работает членом наблюдательного совета «Азерсун Холдинг».

Но Андрей Костин и сам задавал вопросы:

— Владимир Владимирович, если можно!.. Недавно господин Трамп, еще не доехав до своего Белого дома — «до своего», потому что многие гости, может, не знают, что у нас есть рядом свой Белый дом, где правительство работает, и там принимаются хорошие решения, а в Вашингтоне принимаются разные решения, — уже заявил, что если государства БРИКС не будут использовать доллар, то он введет 100-процентные пошлины против всех этих государств!

Он добавил, что это, похоже, «первая угроза такая в адрес вообще государств»:

— Все-таки до этого американцы кошмарили конкретные банки, говорили: мы будем банки наказывать, компании... Вот так, чтобы в лоб заявить о том, что будут наказаны государства и вся продукция будет облагаться 100-процентным, — пожалуй, впервые такое уже от вновь избранного президента!

И Андрей Костин пожурил американский доллар:

— Мы все знаем, что американцы очень чувствительны к этой теме, потому что сила Америки в долларе, конечно, потому что в доллар вкладывают деньги. Если не будет доллара с его позициями, то, конечно, провалится американская экономика с ее огромным долгом, со всем, что этот доллар приносит! Огромные доходы банкам и так далее!.. Как вы расцениваете: такой шаг уже нового президента не подорвет ли окончательно доверие к Соединенным Штатам, к их политике, их финансовой системе?..

Ах, как Владимир Путин бросился на защиту Дональда Трампа! А потому что справедливость превыше всего:

— Прежде всего соглашусь с вами в том, что использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. По мнению наших экспертов, где-то за последние десять лет примерно они получили десять триллионов долларов просто так, с неба, за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты. Это на ставках, на размещениях в их банках и так далее. Десять триллионов — это прилично очень, это значит, что они потребляют больше, чем производят. И это очень важная вещь. То есть, по сути, Соединенные Штаты за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт, и в этой части я с вами соглашусь. Это первое.

Но второе было все-таки главнее первого:

— Вы сказали, что вновь избранный президент Трамп угрожал, что против тех, кто не будет использовать доллар, он будет вводить санкции и повышенные пошлины. Насколько я понимаю, он так не говорил! Я понимаю, что все, что связано с Соединенными Штатами, вызывает у нас определенную реакцию. Насколько я видел, он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же! Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно!

В принципе форум уже можно было считать состоявшимся. Было уже все. В том числе и анализ экономической ситуации не только в России, но и в мире.

— Вот, например, биткойн кто может запретить? — пожимал плечами российский президент. — Да никто! А использование других электронных средств расчетов кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии! И что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность!

В зале, впрочем, мне казалось, некоторым, судя по выражению их кислых лиц, хочется и с этим поспорить. Всегда ведь такие найдутся. Даже в таком зале.

— Но вы в разговоре с ним (с Дональдом Трампом. — А. К.) скажете, наверное, чтобы он поаккуратней был, — рискнул заметить Андрей Костин.

— Господин Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается, — отрезал Владимир Путин.

Ого.

— Понятно... — погрустнел Андрей Костин.

— Меня зовут Клевер Лайт, я из Нигерии, — выступал еще один делегат и заранее извинялся. — Это крупнейшая экономика Африки. Я говорю по-английски, потому что мы были английской колонией.

— А в ФРГ почему говорят на английском? Они не были вроде как колонией, — господин Путин был в этот день непримирим к друзьям рейха.

— И последнее, господин президент, — заканчивал свой вопрос нигериец. — Африка с вами!

Ну слава Богу.

Для этого все и работали.

— Спасибо большое, спасибо, особенно за последнее замечание! — соглашался и Владимир Путин.

Это было, правда, не последнее замечание. Заседание продолжалось.

Но было уже и так хорошо.

И даже достаточно.

Андрей Колесников