Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»

Народная артистка РФ актриса московского «Ленкома» Александра Захарова сообщила ТАСС, что ее «убрали из всех спектаклей» театра вслед за Дмитрием Певцовым. Госпожа Захарова выступает в «Ленкоме» с 1983 года. Руководство театра уверяет, что госпожа Захарова продолжает у них числиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Александра Захарова (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Актриса Александра Захарова (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца (режиссера Марка Захарова.— "Ъ") я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в "Вишневом саде". Вчера (14 января.— "Ъ") мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене "Ленкома Марка Захарова" быть не должна»,— заявила актриса.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что руководство театра не предлагало актрисе уйти. «Она продолжает числиться в театре. Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра. Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности»,— сказал господин Варшавер агентству.

На этой неделе актер Дмитрий Певцов сообщил, что больше не является артистом «Ленкома». О причинах он не рассказал. Его последнее выступление прошло 24 ноября 2024 года. 14 января, по словам господина Певцова, его фотографию убрали со стены в фойе театра.

Александра Захарова — дочь многолетнего худрука «Ленкома» Марка Захарова. Он умер в сентябре 2019 года, а спустя два месяца театру присвоили его имя. После смерти господина Захарова директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Господин Франдетти объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года.