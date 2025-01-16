От Конора Макгрегора требуют плату за секс

Один из наиболее известных и скандальных бойцов смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опять столкнулся с обвинениями в насилии. Некая женщина, имя которой не называется, подала иск о возмещении ущерба, якобы нанесенного спортсменом в результате акта сексуального насилия над заявительницей, который, как утверждает истица, имел место в июне 2023 года во время матча play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Заявительница также подала иски против собственно «Майами Хит», а также руководства арены Kaseya Center, на которой проходил матч. Сотрудники стадиона, уверяет потерпевшая, способствовали тому, что Конор Макгрегор сумел принудить ее к акту орального секса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конору Макгрегору не привыкать к обвинениям в сексуальном насилии

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters Конору Макгрегору не привыкать к обвинениям в сексуальном насилии

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Конор Макгрегор вновь оказался в центре внимания. Как сообщает The Guardian, в минувший вторник в один из окружных судов Флориды поступил иск от некой особы, обвинившей одного из самых известных бойцов MMA в совершении акта сексуального насилия над ней. Имя заявительницы не называется. Известно, что на данный момент ей 49 лет (Макгрегору — 36) и она работает вице-президентом одной из компаний, базирующихся на Wall Street. Иными словами, речь идет о вполне респектабельной даме.

В иске заявительница просит предписать Макгрегору выплатить ей $75 тыс. за нанесенный ущерб, а также отдельно оплатить медицинские расходы и моральный ущерб.

Если дело дойдет до рассмотрения жюри присяжных, то по статье о моральном ущербе они смогут назначить выплату Макгрегором многомиллионной компенсации. Помимо Конора Макгрегора в качестве ответчиков в иске указаны клуб НБА «Майами Хит» и владельцы стадиона Kaseya Center, в помещениях которого и случилась описываемая история. Их сотрудников истица считает соучастниками преступления.

Впервые об инциденте с участием Макгрегора и некой женщины по ходу одного из матчей play-off НБА стало известно еще в июне 2023 года. Тогда в полицию Майами поступило заявление от женщины, в котором утверждалось, что она была изнасилована Конором Макгрегором 9 июня во время четвертого матча финальной серии НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс».

Версия произошедшего со стороны заявительницы была описана в письме, направленном ее адвокатом Ариэль Митчелл в адрес юристов самого Макгрегора, представителей арены Kaseya Center и НБА. В документе сообщалось, что сотрудники службы безопасности стадиона при содействии секьюрити самой НБА затащили даму в мужской туалет VIP-зоны, отказывались, несмотря на протесты, отпускать, а потом появился Макгрегор со своим личным охранником.

Ирландец якобы поцеловал заявительницу, затем принудил к оральному сексу, пытался перейти к анальному, но ввиду недостаточного уровня возбуждения сделать этого не смог.

Не помогли даже плевки на себя и на жертву (в письме было прямо указано, что Макгрегор плевался, чтобы возбудиться). Заявительница, утверждалось в письме, локтями отбилась от Макгрегора и сбежала, впопыхах забыв свою сумочку. Ее ей вернули только после многочисленных просьб.

11 июня она отправилась в полицию, но там ей посоветовали обратиться к юристу. Также истица утверждает, что сотрудники арены наливали Макгрегору, даже несмотря на то что он уже, очевидно, был сильно пьян, что в итоге, как она полагает, и спровоцировало его неадекватное поведение. К слову, в тот вечер Макгрегор действительно был несколько возбужден. Он немного перестарался и отправил в нокаут человека, изображавшего маскота «Майами» (предполагалось, что он должен ударить его притворно, но ирландец вложился в удар по-настоящему и даже добавил контрольный по уже упавшему человеку). Неудачливому сотруднику «Майами» в итоге потребовалась госпитализация.

Попытки потерпевшей добиться открытия уголовного дела в отношении Макгрегора ничего не дали. Полиция сочла, что для начала расследования не хватает улик.

Сам спортсмен называл заявления истицы «вымогательством». А адвокат ирландца Барбара Ллейнс отметила, что с 2023 года истица сменила уже трех юристов. «И теперь она рассказала еще одну выдуманную историю. Мы уверены, что этот иск также будет отметен»,— сообщила госпожа Ллейнс. Юрист истицы Джим Данн отметил в свою очередь, что гражданский иск — «единственный оставшийся для его клиентки шанс на восстановление справедливости». Он также заявил, что она опасается за свою карьеру, в случае если ее имя будет предано огласке.

Конор Макгрегор уже признавался виновным в сексуальном насилии. Правда, не в уголовном, а в гражданском производстве. В конце прошлого года ирландский суд постановил, что Макгрегор в 2018 году вступил в половую связь с женщиной помимо ее воли и предписал выплатить ей $260 тыс. Макгрегор с вердиктом не согласился и обещал его опротестовать.

Александр Петров