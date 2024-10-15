Форвард пробил в глубину

Знаменитый французский футболист, один из лучших игроков своего поколения Килиан Мбаппе столкнулся с обвинениями в изнасиловании. Предположительно, форвард сборной Франции и мадридского «Реала» совершил преступление в конце прошлой недели, когда с друзьями посетил Стокгольм. Полиция Швеции воздерживается от официальных комментариев на этот счет. Однако шведские издания уже обозначили Мбаппе как подозреваемого. Сам футболист назвал все подозрения ложными, а также указал на то, что они «очень удобно» появились прямо перед начавшимися во вторник слушаниями в Федерации футбола Франции, где решается вопрос о выплате Мбаппе задолженности по зарплате в его прежней команде — ПСЖ: игрок настаивает на том, что парижане должны ему €55 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозрения в совершении изнасилования не помешали Килиану Мбаппе (в центре) покинуть Швецию

Фото: TT NEWS AGENCY / AFP Подозрения в совершении изнасилования не помешали Килиану Мбаппе (в центре) покинуть Швецию

Фото: TT NEWS AGENCY / AFP

Один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании. Якобы оно случилось в конце прошлой недели в Стокгольме. Отметим, что Мбаппе был освобожден от участия в матчах сборной Франции, игравшей в матчах Лиги наций, по состоянию здоровья. Свободное время форвард «Реала» использовал, чтобы посетить с группой товарищей шведскую столицу.

Визит в Скандинавию получился не слишком удачным.

Сначала Aftonbladet сообщил о том, что Мбаппе со товарищи после ужина в ресторане в прошлый четверг отправился в ночной клуб, где, согласно источникам издания в полиции, случился некий инцидент с изнасилованием (имя подозреваемого не называлось).

Следом другое шведское издание — Expressen — сообщило, что подозреваемым по делу проходит как раз Мбаппе. Ни один из источников не сообщает, кого именно и при каких обстоятельствах Мбаппе якобы изнасиловал. Сам футболист не подвергался аресту. Он беспрепятственно покинул Швецию. Но тут важно отметить, что шведское законодательство предусматривает два уровня подозрения — допустимое и вероятное. Первое считается наиболее легкой степенью. По всей видимости, именно ввиду неочевидности не только вины Мбаппе, а даже факта события преступления шведские власти и выпустили игрока из зоны своей юрисдикции.

Лица, близкие к Мбаппе, как сообщило агентство AFP, отметили, что «все обвинения лживы и безответственны».

В их заявлении также содержится обещание «сделать все, чтобы прекратить методичное разрушение репутации Мбаппе» и угроза «принять все должные юридические меры, чтобы установить истину и восстановить справедливость». Также штаб Мбаппе намеревается «преследовать всех журналистов, задействованных в моральном надругательстве и клевете в отношении Мбаппе». Высказался по поводу случившегося и сам футболист. В социальной сети X форвард написал: «Фальшивые новости. Но это было так предсказуемо в преддверии начала слушаний!»

Слушания, о которых упомянул Мбаппе, касаются спора с его прежним клубом ПСЖ относительно невыплаты зарплаты и премиальных. Мбаппе полагает, что парижане задолжали ему €55 млн.

В конце сентября он уже добился вердикта Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), предписавшей парижанам выплатить деньги игроку. ПСЖ, однако, опротестовал решение лиги в судебной инстанции Федерации футбола Франции (FFF). Рассмотрение дела началось как раз во вторник. Как сообщает AFP, источники, близкие к ПСЖ, не прокомментировали заявленные Мбаппе подозрения о причастности команды к стокгольмской истории, отметив, что клуб «будет их игнорировать».

Несмотря на кажущуюся зыбкость претензий к Килиану Мбаппе, ему все же могут грозить очень серьезные неприятности.

Тут можно вспомнить дело игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. В 2021 году некая особа также обвинила его в изнасиловании. Футболист был дисквалифицирован Ассоциацией футбола Англии (FA), отстранен от работы в клубе и лишен зарплаты, составлявшей £500 тыс. (€600 тыс.) в месяц. Но в 2023 году Менди был полностью оправдан. Однако к тому моменту он лишился дома, сбережений и влез в долги. Теперь в суде Манчестера он требует от клуба вернуть ему недополученные за два года вынужденного простоя £11 млн (€13,2 млн). Добавим, что после снятия ограничений Бенжамен Менди играет за «Лорьян», выступающий во второй по силе французской лиге. В похожей ситуации оказался и форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. В 2022 году его обвинили в изнасиловании (и сразу же лишили зарплаты). Обвинения не подтвердились, но в состав клуба он так и не вернулся. Впрочем, в отличие от Менди, Гринвуд еще неплохо устроился. Сейчас он выступает за «Марсель».

Александр Петров