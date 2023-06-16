Конора Макгрегора призвали к расплате

Самый известный и не менее скандальный боец смешанного стиля Конор Макгрегор угодил в неприятную историю. Некая особа обвиняет его в изнасиловании, случившемся на стадионе после четвертого матча финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По данному факту полиция Майами, где и проходил матч, проводит расследование. Сам Макгрегор, разумеется, все отрицает. Примечательно в этой истории то, что заявительница с самого начала не была настроена на то, чтобы наказать обидчика, а готова была все забыть за денежную компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конор Макгрегор уже не в первый раз подозревается в причастности к сексуальному насилию

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters Конор Макгрегор уже не в первый раз подозревается в причастности к сексуальному насилию

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Знаменитый представитель смешанных единоборств (MMA), одна из главных звезд в истории UFC — крупнейшего промоушена вида — Конор Макгрегор вновь угодил в неприятную историю. В полицию Майами поступило заявление от некой женщины, в котором утверждается, что она была изнасилована ирландским спортсменом 9 июня во время четвертого матча финальной серии НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Версия произошедшего со стороны заявительницы описана в письме, направленном ее адвокатом Ариэль Митчелл в адрес юристов самого Макгрегора, представителей арены Kaseya Center и НБА. В документе сообщается, что сотрудники службы безопасности стадиона при содействии секьюрити самой НБА затащили даму в мужской туалет VIP-зоны, отказывались, несмотря на протесты, отпускать, а потом появился Макгрегор (со своим личным охранником).

Ирландец якобы поцеловал заявительницу, затем принудил к оральному сексу, пытался перейти к анальному, но ввиду недостаточного уровня возбуждения сделать этого не смог.

Не помогли даже плевки на себя и на жертву (в письме прямо указано, что Макгрегор плевался, чтобы возбудиться).

В итоге заявительница, утверждается в письме, локтями отбилась от Макгрегора и сбежала, впопыхах забыв свою сумочку. Ее ей вернули только после многочисленных просьб. 11 июня она отправилась в полицию, но там ей посоветовали обратиться к юристу. Теперь же, когда история получила огласку, полиция Майами все же начала расследование. Впрочем, правоохранители не дают никаких детальных комментариев на этот счет. Но как сообщает Daily Mail, заявительница уже сдала в полицию всю одежду, которая была на ней в день случившегося, чтобы экспертиза подтвердила, что Макгрегор действительно вступал с ней в близкий контакт.

Конора Макгрегора и ранее обвиняли в сексуальном насилии, да и вообще образцом правильного поведения ирландца нельзя назвать никак. Однако в данной истории пара моментов вызывает сомнения в правдивости обвинений против спортсмена.

Во-первых, в самом письме адвокат Ариэль Митчелл сообщает, что ее клиентка уполномочила ее не добиваться, скажем, осуждения Макгрегора, а договориться о выплате ей компенсации.

Если предложение о компенсации не поступит до 12 июня, говорится в письме, история будет предана огласке и будут предприняты шаги по привлечению ирландца к ответственности. В нем также отмечается, что, учитывая репутацию Макгрегора, высока вероятность, что к делу присоединятся и другие заявительницы. Во-вторых, интересна персона самой Ариэль Митчелл. Особой известностью на американском рынке юридических услуг она похвастать не может, но свою порцию «славы» все же успела получить.

В прошлом году адвокат Митчелл была обвинена в попытке подкупа свидетеля. Она вела еще одно дело о сексуальном насилии. Ответчиком выступал музыкант Трей Сонгз. Свидетельница заявила, что встречалась с госпожой Митчелл в кафе, что от той несло марихуаной и на встречу она явилась с пистолетом, что адвокат склоняла ее к тому, чтобы она заявила, что лично видела, как Трей Сонгз совершил акт сексуального насилия в отношении клиентки Ариэль Митчелл (чего не было). Взамен юрист предлагала от $100 тыс. до $200 тыс., в зависимости от того, сколько удастся выбить с исполнителя. Его состояние оценивается примерно в $15 млн (состояние Макгрегора превышает $200 млн), а заявительница хотела получить около $1 млн. На адвоката Митчелл юристы Трея Сонгза подавали официальную жалобу, но, похоже, пока лицензия у нее действующая.

Что касается реакции Конора Макрегора на обвинения, то она предсказуемая. Представители спортсмена все отрицают. В UFC отметили, что следят за процессом и воздержатся от комментариев до наступления ясности.

Александр Петров