ВТБ зафиксировал рекордный спрос россиян на депозиты

В декабре 2024 года портфель классических розничных сбережений ВТБ (MOEX: VTBR) увеличился на рекордные 895 млрд руб. Относительно предшествующего ноября показатель вырос на 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023-го — в 1,5 раза.

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста»,— прокомментировал результаты заместитель президента—председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По итогам прошлого года портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился на 54%, до 10,6 трлн руб. Портфель сбережений в нацвалюте вырос почти на 60% и составил 9,9 трлн руб. В 2025 году ВТБ рассчитывает нарастить свой портфель еще на треть, до 13,3 трлн руб.

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