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Коммерсантъ FM
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Банкам придавят прибыль

Показатель может снизиться на 10% в 2025 году

В 2025 году чистая прибыль банков может находиться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб., прогнозируют в АКРА. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска будут оказывать давление на показатель. Будет снижаться и маржинальность кредитного бизнеса. Впрочем, высокая потребность в заемных средствах со стороны юрлиц и физлиц позволит банкам избежать резкого снижения прибыли.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам следующего года чистая прибыль банковского сектора может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб., следует из исследования АКРА, с которым ознакомился «Ъ».

В 2024 года чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн руб., что станет рекордным показателем, ожидают авторы исследования. Отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход, компенсировав тем самым частичное снижение доходов от операций на финансовых рынках, полагают эксперты АКРА.

Однако отрицательная переоценка ценных бумаг приведет к тому, что совокупный финансовый результат может оказаться ниже показателя за 2023 год (3,3 трлн руб.), указывают составители исследования.

При этом «способность банковской системы продолжать активный рост в текущих условиях близка к исчерпанию», а риски ухудшения качества как корпоративного, так и розничного кредитного портфеля на фоне затяжного периода высокой ключевой ставки (на заседании 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%) растут.

Пока финансовое положение заемщиков в различных отраслях в целом выглядит устойчивым, но объем кредитов, выданных компаниям, платежеспособность которых может существенно снизиться на фоне роста ставок, достигает 20% капитала банковской отрасли, признают в АКРА. На этом фоне регулятор уже анонсировал меры ограничения кредитования для корпоративных клиентов (см. «Ъ» от 21 ноября). В АКРА ожидают, что это приведет к снижению темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%. По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года кредитный портфель юрлиц (включая МСБ и госкомпании) составил 79 трлн руб., показав прирост на 5% к первому кварталу.

Стоимость риска по корпоративным кредитам выросла по итогам полугодия до 0,5% с 0,2% в первом квартале. Объем проблемных кредитов (включая реструктурированные), не покрытых резервами или качественным залогом, составил 3,1 трлн руб.

«Бизнес по-прежнему испытывает потребность в фондировании. Так что корпоративное кредитование в чистом виде первую половину года, скорее всего, будет находиться на плато, позитивный сдвиг будет возможен только после начала смягчения ДКП»,— допускает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По прогнозам главного экономиста ГПБ Павла Бирюкова, перехода ключевой ставки к устойчивому снижению не стоит ждать ранее второго полугодия 2025 года и это движение будет проходить достаточно медленно, чтобы не спровоцировать преждевременный всплеск потребления: «Мы ожидаем, что ключевая ставка снизится до 19–20% к концу 2025 года».

Если меры регулятора, направленные на корпоративное кредитование, начнут влиять на рынок в следующем году, то действия регулятора по охлаждению потребительского кредитования уже привели к значительному снижению сегмента в текущем году. Так, по данным Frank RG, в ноябре банки выдали россиянам кредитов на сумму 626,3 млрд руб. Это на 28% меньше, чем в предыдущем месяце, и в два раза меньше, чем год назад. При этом по итогам ноября все сегменты кредитования показали минимальные значения с 2022–2023 годов.

Впрочем, эксперты АКРА рассчитывают, что высокая потребительская активность будет поддерживать интерес к получению кредитов.

Вкупе с политикой ЦБ по ограничению роста закредитованности населения это приведет к тому, что темпы роста портфеля в 2025 году не превысят 10%. В таких условиях, естественно, процентная маржа банков будет снижаться, говорит гендиректор агентства «Бизнес Дром» Павел Самиев. В ВТБ также ожидают снижения прибыли за счет сокращения прироста кредитного портфеля. «Помимо ставки, есть вопрос антициклических надбавок к капиталу — это может даже больнее ударить по кредитованию, чем ставка»,— отмечал ранее президент ВТБ Андрей Костин.

Банки не хотят переплачивать и переходят на обучение IT-специалистов

Одним из основных факторов, оказывающих давление на прибыль банковского сектора в 2025-м году, может стать и проблема коротких пассивов, заключающаяся в том, что значительная часть привлеченных банком средств состоит из коротких депозитов сроком от двух-трех месяцев до трех лет и клиентских счетов до востребования, тогда как портфель активов, как правило, сформирован из более «длинных» денег: средний срок ипотечного кредита в России превышает 20 лет, автокредита — 5 лет, добавляет основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

Полина Трифонова, Ольга Базутова

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