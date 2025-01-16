Экс-глава МИД Гренландии: только 0,0001% гренландцев хотят быть гражданами США

Лишь незначительная часть жителей Гренландии хочет стать американцами, такого мнения придерживается депутат гренландского парламента, глава оппозиционной партии «Налерака» и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг. В то же время, по данным опроса американской организации Patriot Polling, большинство респондентов из Гренландии поддерживают идею присоединиться к США.

В интервью «РИА Новости» политик заявил, что возможное присоединение датской автономии к Соединенным Штатам одобряет только 0,0001% местного населения. Наряду с этим 75% гренландцев, продолжил господин Броберг, желают получить независимость от Дании.

Вчера, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом подчеркнула, что вопрос о независимости острова должны решать только его жители.

О планах контролировать Гренландию господин Трамп заявлял с конца 2024 года. Он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире». Республиканец не стал обещать неприменение для этого военной силы.

Подробнее о риторике избранного президента США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».