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Коммерсантъ FM
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Более половины участников опроса в Гренландии поддержали присоединение к США

Согласно результатам опроса, проведенного американской организацией Patriot Polling, большинство респондентов из Гренландии поддерживают присоединение к США. В нем участвовали 416 человек. По состоянию на январь 2024 года население острова составляло 56 669 человек.

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / AP

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / AP

За вхождение Гренландии в состав Соединенных Штатов проголосовали 57,3% респондентов, против — 37,4%. 5,3% опрошенных воздержались от ответа. Опрос впервые проводился за пределами США. Организация Patriot Polling занимает 249-е место в списке рейтинговых агентств и имеет 1,1 балла из 3 возможных. Он составляется на основе методологической прозрачности опросов.

Вопрос о присоединении острова стал особенно актуальным после того, как о планах приобрести территорию высказался будущий президент США Дональд Трамп. Он назвал наличие Гренландии в составе государства «абсолютной необходимостью». О присоединении острова политик говорил еще во время своего первого президентского срока.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

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