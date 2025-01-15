Трамп обсудил тему присоединения Гренландии с премьером Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы политики обсудили вопрос присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, а также отношения США с Данией и другими странами Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix, Reuters Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix, Reuters

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, госпожа Фредериксен назвала важным вопрос укрепления безопасности в Арктике и заявила о готовности Дании взять на себя большую ответственность по этому поводу. Комментируя заявление премьер-министра Гренландии Муте Эгеде о том, что Гренландия не продается, датский политик отметила, что решение о независимости будет принимать сам остров.

Госпожа Фредериксен также отметила, что датские компании способствуют экономическому росту США и созданию рабочих мест в стране. По ее мнению, Евросоюз и США имеют общие интересы в укреплении торговых отношений.

О планах контролировать Гренландию господин Трамп заявил в конце декабря. Тогда он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире». Также политик неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США и рассказывал, что обсуждает с властями Панамы вопрос возвращения Панамского канала под контроль Вашингтона.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».