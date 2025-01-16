ВС России нанесли ответный удар по крупнейшему газохранилищу в Львовской области

Российские вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство подчеркнуло, что удар по объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на недавние атаки со стороны ее армии. Накануне представители армейского командования Украины заявили о поражении газовых объектов в трех регионах.

Уточняется, что групповой удар выполнен в ответ на атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию на Кубани для срыва подачи топлива по «Турецкому потоку», а также стал реакцией на недавнюю ракетную атаку с помощью ATACMS и Storm Shadow.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа»,— говорится в ведомственном Telegram-канале.

Станция «Русская» в Краснодарском крае 11 января подверглась атаке девятью беспилотниками. Все FPV-дроны были сбиты системой ПВО, но при падении обломков здание и оборудование получили незначительные повреждения, сообщало Минобороны РФ.

В Кремле атаку назвали энергетическим терроризмом. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США одобряют террористические акты Украины в отношении энергетической инфраструктуры, чтобы избежать конкуренции на топливном рынке.