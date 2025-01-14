Лавров заявил о желании США вывести из строя «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в целях избежать конкуренции одобряют террористические акты против энергетической инфраструктуры. По его словам, в связи с этим Вашингтон склоняет Украину к выведению из строя «Турецкого потока»: компрессорную станцию «Русская», осуществляющую подачу газу по трубопроводу, атаковали 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя»,— cказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году (цитата по ТАСС).

Станция «Русская» в Краснодарском крае 11 января подверглась атаке девяти беспилотников. Все дроны были сбиты системой ПВО, но в результате падения осколков здание и оборудование получили незначительные повреждения, сообщало Минобороны РФ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто счел произошедшее угрозой суверенитету стран Европы, которые получают газ по «Турецкому потоку». В Кремле атаку назвали энергетическим терроризмом.

Лусине Баласян