«Кубань» осталась заводу

Право на товарный знак «Кубань» сохранили за коньячным заводом. Суд по интеллектуальным правам отказал нескольким ассоциациям виноделов Краснодарского края, которые добивались аннуляции бренда, на это обратил внимание РБК. Сейчас товарный знак «Кубань» принадлежит компании «Новокубанское», которая производит коньяк. Она зарегистрировала наименование еще в 2007 году. По мнению виноделов, такое обозначение не может быть брендом, так как характеризует продукт лишь по месту производства. Они также ссылаются на федеральный закон, в котором словом «Кубань» обозначена одна из виноградо-винодельческих зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прежде ассоциациям Краснодарского края отказал Роспатент. Суд, похоже, согласился с доводами службы, говорит юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов: «Роспатент уже пришел к выводу, что заявителям, которыми выступали несколько компаний, не удалось доказать, что на 2007 год (это дата приоритета оспариваемого товарного знака) потребителями алкогольной продукции слово "Кубань" воспринималось в качестве места производства и то, что слово "Кубань" обозначает именно территорию Краснодарского края. Доказать данный факт не помог даже социологический опрос. Роспатент указал, что с момента подачи заявки в 2007 году до даты проведения опроса прошло более 15 лет, и это является значительным интервалом, поэтому сложно правильно определить группу потребителей, которые могут быть опрошены в связи с такой датой.

Вообще, в практике исторические названия регионов: Кубань, Сибирь, Урал или Приморье признаются Роспатентом как фантазийные, то есть не связанные с территорией конкретного субъекта России. Чтобы использовать слово "Кубань" именно для вин, в том числе игристых, следует получить право на географическое указание, которое уже зарегистрировано, то есть доказать определенное качество, репутацию и другие характеристики вина, которые совпадают с теми характеристиками, которые отражены в зарегистрированном географическом указании. При этом на территории Кубани должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства вина, которая оказывает влияние на его характеристики.

В отношении других видов алкоголя, например, бренди, виски, коньяка использовать слово "Кубань" без согласия закрытого акционерного общества "Новокубанское" нельзя».

Смогут ли виноделы Краснодарского края свободно использовать слово «Кубань» для описания своей продукции? И в каком случае это может привести к спору с обладателем товарного знака? На этот вопрос ответил партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али: «Товарный знак ограничен только лишь алкогольными напитками, кроме пива. Если мы говорим просто про "Кубань" как слово, которое указывает все-таки на место происхождения товара, "Кубанские вина" как общее название, то, на мой взгляд, товарный знак на это не должен распространяться, потому что задача товарного знака — определенным образом идентифицировать товар.

То есть если мы используем товарный знак не в качестве бренда, а просто в описательном, информативном смысле, то это не является его присваиванием. Но если мы представим себе какую-то алкогольную продукцию, где большими буквами будет написано "КУБАНЬ", на него будет обращать внимание потребитель в магазине, в такой ситуации, конечно, есть риск нарушения товарного знака».

По данным СПАРК, компания «Новокубанское», которая инициировала спор, была зарегистрирована в Краснодарском крае в 1994-м, в 2023 году ее выручка составила почти 125,5 млн руб. При этом с 2020 года производитель работает в убыток, в 2023-м он превысил 61 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова