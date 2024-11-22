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«Абрау-Дюрсо» выстрелило

У российских игристых вин — новый лидер

По результатам десяти месяцев 2024 года в списке крупнейших компаний России по производству игристого вина — новый лидер. Первое место по объемам производства заняла «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова, увеличившая разлив на 20%. До этого рейтинг возглавляла «Кубань-Вино», которая могла начать терять позиции на рынке после передачи бизнеса Росимуществу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Принадлежащая Борису Титову «Абрау-Дюрсо» заняла первое место по производству игристых вин в России, опередив «Кубань-Вино» по итогу января—октября этого года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. За это время компания выпустила более 2,5 млн дал такой продукции, что на 20% больше год к году. В то же время «Кубань-Вино», возглавлявшая до этого список, увеличила разлив на 9%, до 2,28 млн дал, и опустилась на второе место.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил “Ъ”, что, по данным самой компании, она лидирует на рынке игристого вина уже много лет. В «Кубань-Вино» утверждают, что за девять месяцев 2024 года у производителя высокие позиции в ритейле и HoReCa.

В 2023 году совокупный объем продаж «Абрау-Дюрсо», по собственным данным, составил 56,704 млн бутылок, выручка увеличилась на 6%, до 12,52 млрд руб. В 2023 году «Кубань-Вино», по собственным данным, выпустила 95,5 млн бутылок вина, выручка, по данным СПАРК, составила 13,429 млрд руб.

Всего за десять месяцев 2024 года в России производство игристого вина увеличилось на 25%, до 13,47 млн дал. Для сравнения, тихого вина было выпущено в РФ около 30 млн дал, что на 21% больше год к году. Самой быстрорастущей среди 20 основных производителей игристых напитков стала «Таманская винная компания — Кубань» с ростом в 102%, до 134 тыс. дал, следует из имеющихся у “Ъ” данных. Единственный, кто показал падение,— «ЦПИ-Ариант»: у компании выпуск сократился на 68%, до 89 тыс. дал.

Топ-10 производителей игристых вин в России в январе—октябре 2024 года

Место Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
1 «Абрау-Дюрсо» 2522 20
2 «Кубань-Вино» 2284 9
3 ЗАО «Игристые вина» 1574 20
4 «Союз-Вино» 1184 22
5 Дербентский завод игристых вин 1065 48
6 Симферопольский винодельческий завод 854 22
7 «Золотая балка» 702 42
8 «Салют Алко» 679 н/д*
9 ГК «Вилаш» 371 81
10 «Фанагория» 349 70

*Год назад производитель не входил в число крупнейших.

Источники: данные участников рынка, подсчеты “Ъ”.

«Кубань-Вино» (бренды «Высокий берег», «Шато Тамань» Aristov) вместе с «ЦПИ-Ариант» ранее через ГК «Ариант» принадлежали Александру Кретову. В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры эти активы группы были переданы в собственность Росимущества. На начало 2024 года общая площадь виноградников группы в Краснодарском крае достигла 9,157 тыс. га. В августе РБК сообщал, что ГК «Ариант» обратилась к помощнику президента РФ Алексею Дюмину с жалобой на то, что активы группы разрушаются новыми управляющими.

По словам собеседника “Ъ” на алкогольном рынке, из-за погодных условий в этом году на Кубани был не очень хороший урожай белого винограда, используемого в производстве игристого.

Он добавляет, что в то время, как частные компании смогли сориентироваться и справиться с нехваткой, закупив виноград в других регионах, «Кубань-Вино» после передачи в Росимущество не смогла оперативно восполнить потери, и темпы производства компании замедлились. С января по сентябрь этого года доля общих продаж «Кубань-Вино», по собственным данным, среди российских производителей в категории игристых вин составила 20,3%, «Союз-Вино» — 18,8%, а «Абрау-Дюрсо» — 12,9%. В этом году в компании ожидают увеличение доли игристого вина в производстве почти до 48% против 44,5% в 2023 году. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли на 10,9% год к году, до 16,3 млн дал.

Популярности игристого вина способствует то, что оно перестало быть сезонным или только праздничным напитком, поясняет гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин. «В текущем году доля российского игристого вина в нашем портфеле значительно выросла, но его расширение ограничено нехваткой российских вин, отвечающих нашим запросам по соотношению цены и качества»,— говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Руководитель винного портфеля Luding Group (импортер алкоголя) Евгений Щербаков отмечает, что компания запустила в производство собственные линейки игристых вин на мощностях предприятия Olymp Winery в Краснодарском крае, которое поступит в продажу уже в 2025 году. Эксперт объясняет, что изменение курса рубля и повышение пошлин на вина из «недружественных» стран увеличивают продажи именно российской продукции.

Рост в первом квартале отгрузок выпускаемых в РФ игристых вин более чем на 43% оказался обеспечен недорогими напитками

В связи с госполитикой, направленной на поддержку местного виноделия, вплоть до установления обязательной доли российской продукции в ритейле, в будущем году можно ожидать увеличения ее на полках, соглашается Александр Липилин. При этом, продолжает эксперт, она остается значительно выгоднее для потребителя. С 1 мая 2024 года акцизы на тихое вино увеличены с 35 руб. до 108 руб. за литр, а на игристые вина — с 45 до 119 руб. за литр. Пошлина на вина из «недружественных» стран повышена до 25%, но не менее $2 за литр (было $1,5).

Павел Титов прогнозирует, что темпы дальнейшего роста могут быть ограничены объемами выращиваемого в России винограда. Но скоро в плодоношение будут вступать виноградники, заложенные после 2019 года, заключает Петр Романишин.

Владимир Комаров

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